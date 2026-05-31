深夜鐵腕出擊！淡江大橋全時段科技執法搭「閉鎖式路檢」掃蕩噪音車

淡江大橋5月12日通車後，不少人深夜衝去看景，衍生噪音車擾民問題，新北市環保局與警察局強力聯手祭出鐵腕管制，在橋梁兩端導入24小時全時段科技執法進行圍堵，29日深夜至30日凌晨更跨局處發動「閉鎖式路檢」戰術，環警聯手於淡江大橋兩端及下橋要道同步攔查，雙管齊下強力掃蕩噪音車。

環保局表示，淡水區、八里區共設有19處噪音科技執法設備，除透過科技執法進行全天候監控，也持續與警察局跨局處合作，不定期執行夜間聯合攔查。統計5月份淡江大橋通車迄今，針對淡水與八里端橋頭區域已累計執行稽查6場次，共計攔查935輛車次，依法取締噪音車32件。另統計今年1月至5月28日止，淡水、八里地區透過科技執法和環警攔查，共已取締136輛噪音車。

環保局進一步說明，目前依「噪音管制法」第8條公告，全時段禁止車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格的排氣管，違反者最高可處3萬元罰鍰；另配合114年1月1日起施行的「道路交通安全規則」修正條文，變更排氣管已納入登記變更項目，若排氣管不符合噪音規範將不予認可，違者另依道路交通管理處罰條例第16條再另罰900元至1800元，即使未改裝或已登記排氣管變更，有妨礙安寧之虞車輛將由環保局通知檢驗車輛噪音。

環保局指出，若經檢驗噪音超標或逾期未到檢者，將依噪音管制法第11條及第13條規定，最高可處3萬6000元罰鍰；屆期仍未完成改善者，除依法按次處罰，情節重大者將移請監理機關吊扣其車輛牌照。針對多次違規累犯，將依「環境教育法」強制裁處環境講習課程。

環保局、警察局聯手針對剛通車的淡江大橋加強噪音車掃蕩。圖／新北市環保局提供

新北環保局持續與警察局跨局處合作執行夜間聯合攔查。圖／新北市環保局提供