高齡換照新制上路 分流通知每月寄發10萬件

交通部推動駕照管理3策略，高齡換照新制今天上路，換照年齡由75歲下修至70歲。公路局表示，將分流通知各年齡層長者，每月平均寄發約10萬件通知書，收到通知書再來換照即可。

交通部去年10月推出駕照管理3策略，從3大面向改革駕照管理制度，包括加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正及高齡換照分級關懷，其中，高齡換照新制從今天起實施，將有128萬人適用。

針對高齡換照新制重點，公路局說明，年滿70歲未滿75歲者，經體格檢查合格並完成2小時道路交通安全講習，換發有效期間至年滿75歲駕照；年滿75歲以上者，另須通過認知功能測驗或提出無患有中度以上失智症的證明文件，後續每滿3年換發1次。

公路局表示，年滿70歲未滿75歲長者，有2年換照緩衝期，但已適用2年緩衝期的長者，屆時滿75歲後，不能再主張屆滿75歲首次換照得於有效期間屆滿後3年內辦理緩衝期規定。

公路局表示，監理機關每月將分流通知各年齡層長者，預計每月平均寄發約10萬件換照通知書，提醒長者收到換照通知書再來換照即可。

高齡駕駛人若未在緩衝期內換照，公路局指出，視為駕照逾期仍駕車，可處新台幣1800到3600元罰鍰，駕駛人受舉發後經公路監理機關以寄發通知方式勸導，在3個月內依規定完成換發新照或自願繳回駕駛執照者，免予處罰，但闖紅燈等違規行為仍會開罰。

為加強考照鑑別度，機車考照筆試已於今年1月30日全面取消是非題，統一改採50題選擇題，汽車筆試預計將於6月30日跟進實施。公路局指出，汽車筆試將延續機車筆試改革模式，以人為本的核心理念，並導入危險感知題型。

另外，現行汽車駕駛人受吊銷駕駛執照處分後，在不得考領駕駛執照期間屆滿即可重新申請考驗。交通部5月中旬預告修正「道路交通安全規則」等3項法規，規範受吊銷駕駛執照不得考領期間達3年以上者，重新申請考領駕駛執照前，應至駕駛訓練機構完成駕駛訓練課程，以強化其交通法規認知、安全駕駛觀念及風險辨識能力，預計6月30日上路。