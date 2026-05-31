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枸杞驗出重金屬 監委批食藥署稽查不足

中央社／ 台北31日電

台灣消費者保護協會抽樣市售30件枸杞都驗出重金屬監委今天說，食藥署草率引用網路論壇數據，就判定相關產品合格，事後也未稽查；且目前只就生鮮枸杞規範重金屬限量基準，市售乾燥枸杞須回推計算限值，易有爭議，衛福部應督促食藥署檢討。

田秋堇、蔡崇義透過新聞稿表示，台灣消費者保護協會去年8月公布，送驗30件市售枸杞產品全檢出重金屬鎘、鉛。衛福部當時回應，按「農業部網站」記載4倍枸杞乾燥率回推換算，送驗結果都符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」枸杞重金屬限值。

監委說，經去年12月立案調查，農業部函復監察院表示，食藥署所稱「農業部網站」，是一般民眾或網友交流的「農業知識入口網」；食藥署今年3月被約詢時才回應，所謂4倍換算是為回應輿情，作為風險溝通參考，稽查時將由業者提供乾燥倍數。

監委指出，此外，食藥署對枸杞等可同時提供食品使用的中藥材（即藥食兩用品項）的重金屬限量基準及相關規範不夠周延，目前只規定生鮮型態枸杞重金屬限量基準，但市售枸杞食品都以乾燥型態為主，生鮮枸杞含水量、枸杞乾燥倍率都須回推換算，是否合規容易因換算標準不一而有爭議。

監委說，但觀察歐盟、國際食品法典委員會（Codex）、日本、韓國等稽查乾燥食品規範，不僅要求業者提供加工資訊，也會參酌或建立明確換算依據，又或針對常見及高風險乾燥加工食品，訂定適用標準。

監委表示，食藥署未查明，就草率引用網路論壇某民眾表示乾燥倍數，據以判定案關產品全數合格，也未就超過鮮重標準產品再檢驗，或請業者提供乾燥率據以換算，另對違法宣稱可供飲用黑枸杞及部分產地標示有疑義產品，疏未落實稽查，均有未當，衛福部應督促食藥署檢討。

此外，監委說，衛福部自民國105年起，明定枸杞等18種藥食同源品項，其市售中藥材的異常物質限量基準及檢驗方法，都比照食品標準及規定辦理，但這些品項仍得另以「飼料」、「中藥製劑原料」及其他「免食品輸入查驗」等途徑進口，105年至114年間，有10萬公斤枸杞以「供飼料用」名義進口。

監委指出，以「食用」名義進口，都須由食藥署抽批查驗才能放行，以「飼料用」進口由農業部負責，未規範枸杞等藥食兩用食材的重金屬限量基準，也未檢驗。以不同名義輸入所適用管理強度大不相同，易衍生不法流用至食品的可能。此外，對於進口數量龐大枸杞食品，至111年才在邊境查驗重金屬含量，且市售枸杞近10年間只查核13件，顯見邊境及市售監測機制不足。

監委指出，食品有關重金屬鉛、鎘的限量基準雖然相對嚴格，但現行枸杞等藥食同源品項，反而不用檢驗重金屬砷、汞含量。衛福部應與農業部就藥食同源品項統一源頭管控標準，保障民眾食安與健康。

重金屬 食藥署 監委

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