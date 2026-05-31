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早餐不是可有可無 醫師曝心血管風險差近3成：不吃反而容易胖

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師蕭捷健近日分享一項大型研究指出，規律吃早餐的人，心血管疾病死亡風險比經常不吃早餐的人低約29%。 示意圖／ingimage
減重醫師蕭捷健近日分享一項大型研究指出，規律吃早餐的人，心血管疾病死亡風險比經常不吃早餐的人低約29%。 示意圖／ingimage

不少人為了減重或控制熱量，習慣直接跳過早餐，但減重醫師蕭捷健近日分享一項大型研究指出，規律吃早餐的人，心血管疾病死亡風險比經常不吃早餐的人低約29%。他認為，這項研究至少打破許多人深信的迷思，也就是「少吃一餐會比較健康」。

蕭捷健表示，發表於《美國營養與飲食學會期刊》的研究追蹤超過2萬人，結果發現規律吃早餐的人，心血管死亡風險降低約29%；規律吃午餐的人，整體死亡風險降低約11%；規律吃晚餐的人，整體死亡風險則降低約14%。其中又以早餐帶來的保護效果最為明顯。

他進一步解釋，跳過一餐與少吃一餐其實是不同概念。許多人白天不吃飯，到了晚上反而更容易選擇泡麵、零食等高油高糖食物，此時體內飢餓素增加，不只讓人更餓，也更容易想吃高熱量食物。此外，身體長期接收到「有一餐沒一餐」的訊號後，還可能降低基礎代謝率，導致減重效果不如預期。

其實蕭捷健過去就曾談到早餐的重要性，去（2025）年也分享，人體內存在一套由大腦與各器官共同組成的生理時鐘系統。當早晨接觸陽光後，中樞生理時鐘會開始運作，而吃下第一餐後，肝臟與腸胃等周邊生理時鐘才會同步啟動，協助身體處理血糖與能量代謝。若長期不吃早餐或太晚進食，可能打亂這套運作機制。

他引用韓國天主教大學研究指出，同樣採取16/8間歇性斷食的人，若配合生理時鐘較早進食，體重、體脂肪及胰島素敏感度改善幅度都較明顯；反觀延後進食者，減重效果有限，血糖控制甚至變差。

另有研究發現，經常不吃早餐者，第二型糖尿病風險增加32%，一周超過三天不吃早餐的上班族，發胖機率也提高12%。他認為，與其執著少吃一餐，不如建立規律且穩定的飲食節奏。

早餐 減重 醫師

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