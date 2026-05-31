中颱薔蜜明最近北台轉雨 周四起暖濕西南風+低壓帶雨由南擴全台

本周天氣有變化，颱風薔蜜今天上午8時增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜上午指出，薔蜜今晚至明天清晨距離台灣最近，北台灣降雨機率增加，北部及東部要留意較強風浪。周四起隨著暖濕西南風進入南海及低壓系統發展，台灣天氣再度轉趨不穩定。

林定宜表示，薔蜜颱風目前位於鵝鑾鼻東方約750公里海面上，上午8時增強為中度颱風，未來將朝北北西方向往琉球海面接近，再轉向北北東，預計周二至周三接近日本九州、四國及本州一帶。

林定宜指出，今天清晨受東北風繞流影響，屏東地區雨勢較明顯，上午後已逐漸趨緩，各地恢復晴朗穩定天氣。今晚薔蜜颱風將朝琉球南方海面移動，明天通過琉球海面，周二接近九州及四國，周三經過本州後逐漸遠離日本。

今天台灣位於太平洋高壓副熱帶的邊緣，林定宜表示，各地上午為晴到多雲，午後苗栗以北山區及花東山區有局部雷陣雨，中南部地區也有短暫陣雨，中南部山區有局部大雨發生機率。

降雨趨勢，林定宜說，明天受颱風外圍環流影響，北台灣及東北部水氣增加，各地山區午後有局部短暫雷陣雨。周二隨著颱風逐漸遠離，各地恢復晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；周三各地多雲到晴，北部、宜蘭及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，周四南海附近暖濕氣流逐漸吹動起來，南部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周五、周六受南海附近低壓帶影響，各地天氣轉趨不穩定，午後有局部大雨發生機率。

溫度方面，林定宜表示，今天北部高溫約32度、東北部30度、中南部33至34度、花東30至31度；周二颱風遠離後，氣溫將再度回升。周四至周六因降雨機率增加，氣溫則會略為下降。

此外，今天受東北風偏強影響，台南以北、新北市沿海、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、蘭嶼及綠島有平均風力5至6級、陣風8級以上發生機率。

林定宜也指出，今晚至明天清晨是薔蜜颱風距離台灣最近的時段，距離北部海面約600公里，東半部沿海浪高可達4公尺以上，呼籲民眾前往海邊活動應特別留意安全。

天氣提醒。圖／中央氣象署提供

未來一周下雨趨勢。圖／中央氣象署提供