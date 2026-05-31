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蘭陽星空賞螢季明天起跑 白天走景點、夜間搭船觀星還能抽住宿券

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽星空賞螢季明天起跑，為期一個月，遊客可以白天走景點、夜間搭船觀星，還能抽住宿券等好禮。圖／縣府提供
蘭陽星空賞螢季明天起跑，為期一個月，遊客可以白天走景點、夜間搭船觀星，還能抽住宿券等好禮。圖／縣府提供

2026蘭陽星空賞螢季系列活動的「星光滿天」明天起跑，由宜蘭縣政府攜手16家縣內休閒農業區合法店家、休閒農場、合法露營場及合法旅宿業者共同參與，白天走景點，晚上遊河觀星，在璀璨星空下感受山海夜色之美，沉浸於繁星閃耀與自然共鳴的氛圍，進一步認識蘭陽地區豐富的生態環境與永續保育理念。

蘭陽星空賞螢季系列活動自3月賞螢活動開跑後，接續完成溪南、溪北兩場次「觀星培訓」，邀請專業天文講師授課，帶領學員深入學習天文知識與觀星技巧，共有46 名學員完成培訓，未來將成為推廣宜蘭天文教育與夜間生態旅遊的導覽人員，帶領遊客探索蘭陽夜空之美。

「星光滿天」觀星夜間導覽活動6月1日至9月30日，活動範圍涵蓋南澳、冬山、五結、員山、礁溪及頭城等景點。民眾可自行向合作業者報名參加夜間導覽，由專業導覽人員介紹星座特色、分享觀星知識及夜間活動。

另推廣宜蘭縣星空之旅，推出「蘭陽銀河夜旅」觀星遊程，分別有1天至3天的遊程，白天走景點，晚上搭船暢遊生態綠舟體驗觀星。縣府期盼藉由導覽體驗，帶動蘭陽夜間觀光發展，讓民眾認識自然生態之美，打造宜蘭永續旅遊新亮點。

主辦單位特別規劃線上互動抽獎活動，6月1日至8月31 日，民眾在宜蘭勁好玩FB粉絲頁「2026星空賞螢季‧星光滿天」觀星集客GO 貼文完成3步驟就有機會抽中住宿券、農場體驗券、遊河觀星體驗及觀星好禮。

3個步驟分別是：於觀星集客GO該篇貼文按讚。「#2026星空賞螢季‧星光滿天」及標註@ 3位好友。公開轉分享該篇觀星攻略貼文，即有機會獲得好禮。

今年也結合蘭陽豐富的星空觀賞資源，推出串聯在地自然景觀與夜間旅遊特色，邀請民眾走入宜蘭，在繁星點點的夜空下感受蘭陽夜晚的寧靜與魅力。蘭陽星空賞螢官網：firefly.yilanmr.org.tw ；「蘭陽銀河夜旅」觀星遊程報名請至https://ilantourbus.rezio.shop/zh-TW 。

各家業者也有導覽行程，預約報名。凱渡廣場酒店，宜蘭力麗威斯汀度假酒店，頭城休閒農場，三富休閒農場，香格里拉休閒農場，童話村有機農場民宿，粉紅城堡民宿，鳳凰宿甲蟲生態民宿，愛在大南澳民宿，心逸民宿，家園親子民宿，似月民宿，鷗漫景觀營地，山巢，竹跡民宿，來宜客民宿。

蘭陽星空賞螢季明天起跑，為期一個月，遊客可以白天走景點、夜間搭船觀星，還能抽住宿券等好禮。圖／縣府提供
蘭陽星空賞螢季明天起跑，為期一個月，遊客可以白天走景點、夜間搭船觀星，還能抽住宿券等好禮。圖／縣府提供

蘭陽星空賞螢季明天起跑，為期一個月，遊客可以白天走景點、夜間搭船觀星，還能抽住宿券等好禮。圖／縣府提供
蘭陽星空賞螢季明天起跑，為期一個月，遊客可以白天走景點、夜間搭船觀星，還能抽住宿券等好禮。圖／縣府提供

賞螢 宜蘭 宜蘭縣

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