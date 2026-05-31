國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

即將邁入6月，航空交通多項新制上路，交通部公告修法，開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格；國泰航空明天起閘口關閉時間將提前5分鐘。目前國籍航空關閉登機時間也有所不同。

●試辦機場開放多元計程車載客 6月高雄先行

桃園機場2025年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外。為此，交通部公告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，業者若違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。

公共運輸及監理司長胡迪琦表示，近年透過網路提供預約載客服務的營運模式普遍，考量國際機場涉及安全管制、車流管理等複雜因素，為避免直接全面開放影響既有營運秩序與安全管理，因此明定預約計程車試辦法源依據，並由各機場視實際需求擬具試辦計畫實施，作為未來政策調整參考。

交通部民航局表示，「民用航空機場客運汽車管理辦法」修正草案預告期30天，最快6月完成修法，預計將由高雄機場先行試辦。

●國泰航空登機提早 閘口「起飛前15分鐘」關閉

國泰航空明天起將調整航班登機及閘口關閉時間，從原先20分鐘提前為15分鐘，較現行時間提前5分鐘，而目前國籍航空關閉登機時間也有所不同，台灣虎航為起飛前10分鐘關閉，中華航空、星宇航空為起飛前15分鐘關閉，長榮航空則為20分鐘。

國泰航空宣布，6月1日起將調整登機時間規定，閘口將在起飛前15分鐘關閉，比現行規定提早5分鐘。同時，從香港國際機場出發的所有國泰航班，也會提前5分鐘開始登機。

國泰航空說明，航班的準時表現一直是顧客十分重視的因素，而航班出發延誤的其中一個原因，是有乘客較晚到達登機閘口或未現身。基於航空安全規定，必須將相關乘客的寄艙行李從飛機貨艙卸下，這個程序或會導致航班延誤，並影響其他已準時到達登機閘口的乘客。

國泰航空強調，此次5分鐘的調整，旨在確保顧客繼續享有順暢的登機體驗，而登機後有充裕時間安頓，同時幫助航班準時起飛。

國籍航空部分，台灣虎航指出，旅客最遲應於起飛前30分鐘抵達登機門，登機門於起飛前10分鐘關閉，逾時將無法登機，也不提供任何補償及退票服務；而越南出發航班登機門則於起飛時間前15分鐘截止。

中華航空表示，班機艙門會在表訂起飛時間前15分鐘關閉，因各機場的通關時間規定不同，建議旅客依登機證所載時間提早前往登機門，至少應於起飛前30分鐘抵達，華航也持續研議相關精進辦法，以提升航班準點率。

星宇航空也說，航班均於起飛前15分鐘關艙門，近期未規畫調整規範。

長榮航空指出，航班均於起飛前20分鐘關閉登機閘口，並於登機證上註明，提醒旅客。