6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

明天就要邁入6月，交通多項新制上路，包含70高齡駕駛換照、汽車考照筆試取消是非題、駕照吊銷逾3年重考需上駕訓班、中華郵政恢復收寄美國商品類郵件等。

●滿70歲高齡駕駛需換照 逾期最高罰3600元

高齡駕駛換照新制將從5月31日起上路，滿70歲者需在2年緩衝期內換照，70至74歲者需在新制上路起2年內換照，滿75歲者需在緩衝期3年內換照，逾期未換照仍駕車上路者，可處1800至3600元罰鍰，但若在3個月內自動繳回駕照則可免罰。

高齡駕照關懷年齡由原本75歲提前至70歲，並自5月31日起實施「分齡關懷機制」。70歲至未滿75歲者，需完成體格檢查，並參加監理機關提供的2小時免費道路交通安全講習後，才可換發效期至75歲的駕照；75歲以上駕駛人，除延續既有換照制度，包含體檢及認知功能檢測外，5月31日也新增2小時免費道安講習課程。

交通部公路局長林福山指出，滿70歲換照新制有2年緩衝期，緩衝期內尚未換照免開罰；滿70歲、未滿75歲者需在新制上路2年內，也就是2028年5月31日前完成換照；75歲以上換照新制有3年緩衝期；另交通部也配合修正規費規定，滿70歲換照每枚將收取50元規費。

此外，滿75歲以上高齡駕駛換照體格檢查表，將比照65歲以上高齡職業駕駛體檢表，加入8項自我聲明，包含是否經常頭暈或白天嗜睡、是否曾有昏倒經驗、是否曾心臟不舒服、是否容易喘或呼吸不順暢等；滿70歲換照體檢沿用現行18歲考照體格表，醫生體檢後可填寫醫生綜合建議及意見。

●駕照吊銷逾3年重考須先上駕訓班 違者最高罰6萬

交通部修正「道路交通安全規則」等3法規，規定受吊銷駕照3年以上處分者，處分期滿後，需先前往駕訓班完成駕駛訓練課程，才可重新考領駕照，預計6月30日上路，，若未完成駕訓班訓練就違規上路，視同無照駕駛，機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯說明，根據統計，吊銷駕照禁考3年以上者，每年機車、汽車各有約5000人。過去駕駛因酒駕或違規肇事致人死亡，遭吊銷駕照3年以上，處分期滿後可直接重考駕照；配合駕照管理新制，從今年6月30日起，吊銷駕照3年以上者，若要重新考照，須先駕訓班上課學習最新交通知識，才能考照，確保學習到最新交通法令、新知。

●汽車考照筆試取消是非題 全面改選擇題

今年1月底機車考照筆試取消是非題，全面改為選擇題，提升考照鑑別度，通過率掉了5%。而汽車考照筆試6月30日起也將跟進取消是非題，全面改選擇題且增為50題，其中1成，首度加入「危險感知影片題」，1100題的新版題庫已在5月29日上線公布。

為降低交通事故，公路局推動駕照管理新制，今年1月底起，機車駕照筆試率先取消是非題、全面改為選擇題；6月30日起，汽車考照筆試也將跟進比照「大改版」，公路局已在5月29日於官網公布新版題庫，包含1090題選擇題、10題危險感知情境影片題，總計共1100題。

其中選擇題以「正確觀念與道德」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」三大架構為主，危險感知情境影片題則強調安全防禦駕駛以及停讓行人等觀念。

公路局長林福山表示，此次汽車考照筆試制度調整有3大重點，第一，取消是非題，且將是非題題目也改為選擇題；第二，選擇題題庫數量將增加；第三，汽車駕照筆試過去沒有危險感知情境題，未來將新增情境題型。

公路局補充，汽車筆試取消是非題後，選擇題將從40題增至50題，考題中也將首度新增5題危險感知情境題，占考題比例1成。新版題庫公告後，舊版題庫也會保留一段時間，6月30日前報名考照者，仍適用現行舊題庫；報考6月30日過後筆試者，則可選擇新題庫練習。

●中華郵政恢復收寄美國商品類郵件

中華郵政公司宣布，因應美國海關新制，6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，由中華郵政合作的美國報關業者，代向美國海關辦理關稅申報及繳納作業，並同步恢復收寄往美國的商品類郵件。

美國政府自去年8月29日起，全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，導致寄往美國內裝物品價值800美元（含）以下郵件，均須於寄送前預先完成關稅繳納程序，才可辦理進口通關及投遞作業，當時中華郵政公司因此宣布暫停收寄前往美國商品類郵件。

中華郵政表示，配合美國海關新規定，6月起推出「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，由中華郵政合作的美國報關業者，代向美國海關辦理關稅申報及繳納作業，郵件完成清關後，交由美國郵政（USPS）投遞。

中華郵政指出，寄件人於EZPost系統製作託運單時，系統將依申報的內裝物品價值，自動計算應繳稅費（含關稅及代收手續費），交寄郵件時，稅費及郵資應併同繳納。

中華郵政說明，依美國目前規定，文件、價值100美元（含）以下非商業性禮品及書籍等特定品項，仍屬免稅範圍；商品價值800美元（含）以下郵件，關稅按商品申報價值10%計算，另支付報關業者收取的代辦手續費（關稅計算方式依美國海關最新規定辦理）；商品價值超過800美元的郵件，則維持由美國郵政於投遞時向收件人收取相關稅費。