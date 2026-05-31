睡覺抽筋、頻尿別只怪老化 醫：5大夜間警訊恐是腎功能惡化前兆

「明明睡滿8小時，醒來卻還是累得像沒睡」、「半夜頻跑廁所、小腿抽筋」......小心這些是腎臟正發出的求救訊號！腎臟科醫師洪永祥說，許多人以為這些只是年紀增長、壓力大或睡眠品質差造成的現象，其實是腎臟功能正在悄悄惡化，透過睡眠向身體發出的警訊。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，腎臟雖然不會直接喊痛，但當過濾功能逐漸下降時，夜間會出現一些容易被忽略的變化，民眾應提高警覺，別以為只是年紀增長、壓力大或睡眠品質差造成的現象。

台灣慢性腎臟病盛行率居高不下，由於早期幾乎沒有明顯症狀，因此被稱為「沉默殺手」。洪永祥以個案為例，45歲張姓電子業主管長期患有高血壓，卻未規律服藥控制。近半年來，他經常半夜被小腿抽筋痛醒，睡覺時總覺得胸口悶、呼吸不順，必須墊高好幾個枕頭才能入睡。

家人原以為是工作壓力大導致失眠，嘗試更換枕頭、改善睡眠環境都未見改善。直到健康檢查發現血壓飆高至180毫米汞柱，進一步抽血檢查後，腎絲球過濾率（eGFR）僅剩25 ml/min/1.73㎡，已屬慢性腎臟病第四期。

洪永祥表示，長期高血壓會持續破壞腎臟微血管，導致腎功能逐步衰退，而許多患者最早察覺的異常，就出現在睡眠期間，夜間頻尿、抽筋恐是早期警訊。若出現以下5種夜間症狀，建議盡快接受腎功能檢查，包括抽血驗肌酸酐、估算腎絲球過濾率，以及尿液檢查。

1.夜間頻尿：正常情況下，夜晚尿量會減少，但當腎小管濃縮尿液能力下降時，即使睡前沒有喝太多水，也可能一晚起床排尿2次以上。 2.反覆夜間抽筋：許多人以為是缺鈣，其實腎功能下降後，容易造成鈣磷代謝失衡，加上尿毒素刺激神經肌肉，增加夜間痙攣發生機率。 3.睡覺喘、需要墊高枕頭：當腎臟無法有效排除水分，體內水分滯留，平躺時容易回流至肺部，引發呼吸困難，甚至造成肺水腫。 4.晨起眼皮浮腫：若水腫經常發生，且持續到下午仍未消退，可能與蛋白尿或腎臟過濾功能異常有關。腎小球受損後，血液中的白蛋白流失，水分容易滲出血管，造成臉部與眼周浮腫。 5.感覺睡不飽：腎功能惡化後，尿毒素累積會影響睡眠品質，同時腎臟製造紅血球生成素的能力下降，容易出現腎因性貧血，使患者長期感到疲倦、無力，即使睡眠時間充足仍無法恢復精神。

多數慢性腎臟病患者在第三期以前幾乎沒有明顯不適，等到出現水腫、喘、貧血等症狀時，腎功能已經有一定受損程度。洪永祥建議，高血壓、糖尿病、肥胖或家族腎病史等高風險族群每年至少接受一次腎功能與尿蛋白檢查，及早發現、及早治療，才有機會延緩腎功能惡化。