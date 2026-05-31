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合歡溪上游新堰塞湖已無危險 恢復溪流型態持續監測下游安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署人員到堰塞湖現場督導。圖／林業保育署台中分署提供
林業及自然保育署人員到堰塞湖現場督導。圖／林業保育署台中分署提供

今年4月初受連續降雨影響，合歡溪上游因邊坡土石崩塌堵塞河道，形成堰塞湖。林業及自然保育署台中分署經近二個月持續監測及溢流道開挖、壩體降挖及湖區土方回填等處置作業，目前已大致回復原有溪流型態，經危險度評估判定為無危險，依「國有林地堰塞湖應變標準作業程序」規定解除堰塞湖列管，持續監測作業，掌握汛期間溪流與邊坡變化情形，守護下游安全。

林業保育署台中分署說明，依據最新空拍正射影像分析結果，原堰塞湖蓄水面積已由約5700平方公尺縮減為約1600平方公尺的水潭，最大蓄水量亦由原約4萬立方公尺降至僅約3500立方公尺，回復原有自然溪流型態，經整體評估已無安全疑慮。

林業保育署台中分署表示，位於大甲溪事業區第82林班、合歡溪步道約3.5公里處河段，因4月4日至7日期間連續降雨影響，造成上邊坡崩塌土石堵塞河道，形成堰塞湖。該分署獲報後，立即啟動緊急應變機制，辦理現地勘查、空拍監測、CCD影像監控、水位觀測及相關安全評估。期間林業及自然保育署署長林華慶二度前往應變中心視察，廖一光副署長及劉忠憲組長更親赴現場督導施工與安全措施。

林業保育署台中分署於事件發生立即邀集專家學者召開諮詢會議，綜合研判堰塞湖規模及下游聚落與溪床高差後，初步認定無立即危險；考量後續汛期風險，仍採取工程方式辦理壩體降挖與溢流道開挖作業，並設置CCD影像監控及水位計，進行24小時監測。由於聯外道路狹窄崎嶇難行，大型機具難以進入，且施工便道多次受降雨及溪水影響中斷，施工條件相當艱鉅，該分署仍逐步克服現地施工限制，完成溢流道開挖長度約77公尺，壩體降挖深度約6至14公尺，並同步縮減湖區蓄水範圍，成功降低合歡溪堰塞湖風險。

林業保育署台中分署表示，雖然堰塞湖已解除列管，後續仍將維持水位計及CCD影像監控，並於豪雨或颱風期間加強巡查與監測，即時掌握現地狀況。提醒民眾，山區溪流水位變化迅速，豪雨過後邊坡仍可能出現零星落石或土石鬆動情形，應避免進入溪床、河道及邊坡不穩定區域從事遊憩或戲水活動，以維護自身安全。

今年4月初受連續降雨影響，合歡溪上游因邊坡土石崩塌堵塞河道，形成堰塞湖，二個月處置前後比對，湖區蓄水面積大幅縮減。圖／林業保育署台中分署提供
今年4月初受連續降雨影響，合歡溪上游因邊坡土石崩塌堵塞河道，形成堰塞湖，二個月處置前後比對，湖區蓄水面積大幅縮減。圖／林業保育署台中分署提供

堰塞湖

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