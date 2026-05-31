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楊立微登英達人秀總決賽 高呼「來自台灣」獲喝采

中央社／ 台北31日電

即將成真火舞團團員楊立微與賴寬誌在台灣時間今天凌晨登上英國達人秀總決賽舞台，楊立微在台上高呼「來自台灣」獲全場喝采，雖然表演未獲得名次，但得到評審一致讚賞。

楊立微與丈夫賴寬誌被團隊稱呼為「神火俠侶」，他們5年前結婚時，碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，此次兩人攜手登上英國達人秀總決賽（Britain's Got Talent），也將其視為他們在英國舉辦的一場婚禮，在今天演出中，兩人更以深情相擁結束表演。

楊立微在台上以英文分享，她練習了23年的腳雜耍，時間很長，對她來說很辛苦。而在演出道具火桌上，她特別畫了英國國旗上的花，「這是送給每個人的禮物」，她也希望今天每個人都可以記住她的名字，「我叫立微，來自台灣。」

表演開場時，楊立微赤足行走在舞台上，在腳踝裝置上點起火焰後，帶來連續倒立翻滾動作，搭配火花看來華麗炫目。評審考威爾（Simon Cowell）表示，在剛開始演出時，他一度以為楊立微著火了。

楊立微與賴寬誌是此次英國達人秀總決賽第一組演出團隊，表演結束後，4名評審一致起身鼓掌。考威爾表示，整場演出危險、漂亮、編舞精彩，是令人難以置信的表演。評審KSI則表示，這是BGT（英國達人秀）冠軍級別的表演。

在演出前，楊立微透過不同社群平台分享，她在會場才知道總決賽是由英國觀眾投票選出冠軍，要有英國手機號碼才能投票。貼文立刻引起台灣民眾快速轉發，除了總統賴清德回應貼文呼籲「動森島民出任務」，請身邊有英國手機的朋友幫忙投票外，前總統蔡英文也發文請民眾關注。

最終未獲名次，即將成真火舞團透過臉書（Facebook）發文表示：「對不起，我們沒有在BGT拿名。」指出楊立微零失誤演出，表現完美，已經是團隊心中的冠軍。團隊同時謝謝全世界的台灣人徹夜支持，希望能將掌聲送給這位勇敢的女孩、在舞台最後都不忘大喊她來自台灣的女孩。

楊立微演出後透過Threads表示：「我今晚在英國舉辦了婚禮。」她謝謝一直支持她的觀眾，希望將這場演出送給每個人。

COVID-19 疫情 英國

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