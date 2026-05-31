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輕微腹痛求醫…50歲女稱「平常身體很好」 竟驗出癌症末期

香港01／ 撰文／田中貴
腹痛示意圖。圖／取自ingimage
腹痛示意圖。圖／取自ingimage

身體微痛隨時是癌症先兆！台灣1名醫生在網上分享，1名50歲女病人前來求醫，形容「肚子悶悶痛痛，不是劇烈的痛」，追問病史發現雖然沒有進行過健康檢查，但本身沒有慢性疾病，最初以為是小病小痛，但對方拉起上衣，「從肚臍到下腹部不僅腫大，皮膚也是一片泛紅帶紫」，於是進行進一步檢查，證實腹內有惡性腫瘤，「而且已經遠端轉移，就是臨床上所謂的癌症末期」。

女病人無慢性病 肚腹微痛

消化內科、肝膽腸胃科醫師謝文斌在其facebook專頁表示，日前1位50歲女子因肚腹微痛而前往社區衛生所求醫，對方形容是「1種說不上來的不舒服，其他沒有伴隨甚麼特別不舒服」，當時她神色自若，不似有重病，謝醫生追問病史，發現女病人事前沒有進行健康檢查，但「平常身體很好，沒甚麼在看病，也沒有甚麼慢性病」。

肚臍到下腹腫大泛紅帶紫

但當女病人拉起衣服後，謝醫生驚見對方「從肚臍到下腹部不僅腫大，皮膚也是一片泛紅帶紫」，於是要求女病人翌日轉到醫院門診接受進一步檢查，她起初很抗拒前往醫院，認為並非太大問題，但經勸說後答應接受進一步檢查。

證實末期癌症

翌日謝醫生親自為她安排抽血和影像檢查，驚見癌症指數破表，超音波顯示「腹水、胸水都跑出來」，下腹位置充滿腫瘤，連右側肺部都有積水，女病人再接受電腦斷層，證實腹內有惡性腫瘤，「可能是子宮、卵巢癌、或者腹膜癌，而且已經遠端轉移，就是臨床上所謂的癌症末期」。

醫生︰生命，有時真的很殘酷

女病人最終留醫接受治療，謝醫生事後「忙完其他病人的事情後，下班前特地繞去急診室看看她」，女病人眼泛淚光，哭訴「怎麼會是這樣子」，令到謝醫生慨嘆「生命，有時真的很殘酷」。

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文章授權轉載自《香港01》

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