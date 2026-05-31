西南季風本周後期漸活躍 梅雨旺盛期要來了

5、6月進入梅雨季，但西南季風未到，之前幾波鋒面多為移動鋒，快閃一、兩天就走。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西南季風本周後期漸活躍，雨季將開始，也將進入梅雨旺盛期了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本周前半段台灣仍位於華南副熱帶高壓邊緣，水氣相對偏少，各地降雨以午後雷陣雨為主。不過從近期連續數報的數值模擬來看，各模式皆持續指出，本周後期至6月中旬前後將是重要轉折期，天氣型態可能出現明顯變化。

󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，主因是隨副熱帶高壓逐漸退場，南海季風低壓趨於活躍，並可能一個接著一個在台灣附近活動，帶動西南季風增強，且持續將大量暖濕水氣輸送至台灣附近。

󠀠屆時中南部迎風面關係，將變得容易下雨，甚至可能出現連續數日降雨的情況，低壓的走向也將決定雨區分布走偏一點就會差很多，變數相當大。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，對於近期水情仍偏緊張的南部地區而言，這波降雨相當重要，畢竟水庫要補得快，與其期待颱風剛好來訪，不如把握每一次西南季風帶來的降雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。