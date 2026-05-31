颱風薔蜜今升級中颱明起侵襲日本 吳德榮：北台明下雨轉涼

本周天氣有變化，需注意攜帶雨具及增減衣物。颱風薔蜜今將升級中颱，明起侵襲日本，外圍環流會帶進水氣，北台會下雨轉涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地氣溫略升，白天晴熱，中南部山區午後有局部降雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部19至34度、中部22至35度、南部24至36度及東部20至35度。

吳德榮指出， 最新模式模擬顯示，明(1)日「薔蜜」外圍的東北風帶進水氣，迎風面北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北台轉涼。周二水氣減少，氣溫回升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。周三、四「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，大氣趨不穩定，午後降雨日趨明顯。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五至下周二(5至9日)「梅雨季」第5波鋒面(滯留鋒)與西南季風配合的型態、逐漸醞釀成形，大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在其中被激發，帶來的雨勢更強，時間也不限於午後，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。但為期末模擬，應持續觀察各國模式的調整。

吳德榮表示，最新(31日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第6號輕颱「薔蜜」，今將增強為中颱，向北轉北北東移動，明(1)日掃過琉球群島，再轉向東北、周二、三(2、3日)依序侵襲日本九州、四國及本州南部。最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式、系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程應特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。