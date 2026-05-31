凌晨1時56分臺灣東部海域規模4.2地震 最大震度蘇澳2級

聯合新聞網／ 台北訊
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

2026年5月31日凌晨1時56分54秒，臺灣東部海域發生一場規模4.2的有感地震。此次地震震源深度約27.9公里，屬於極淺層地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方約38.5公里處，位於臺灣東部海域海域水下。此次地震耗釋放能量雖不算大，但因震源靠近東部沿海地區，多數宜蘭及花蓮地區民眾均有感受。

最大震度2級地區:宜蘭縣

宜蘭縣蘇澳地區此次地震最大震度達2級，屬於輕震，多數人可感受到搖晃，電燈及懸掛物輕微搖擺，靜止汽車輕輕搖晃。雖然震度不高，仍提醒民眾注意安全，確保家中掛置物品穩固，避免因搖晃導致物品掉落受傷。

最大震度1級地區:花蓮縣

花蓮縣受此次地震影響震度為1級，屬微震範圍，僅有靜止中的人能感覺到輕微晃動。震度較低，未造成任何結構損傷，但提醒居民仍應留意後續可能的餘震。

此次地震規模及震度均屬較低，尚無明顯災害發生，建議民眾熟悉並掌握基本防震知識。地震發生時，應迅速執行「趴下、掩護、穩住」的避震行動，遠離窗戶及重物，並避免慌亂外跑。震後應檢查水電瓦斯設備是否正常，如有異常立即配合安全措施。保持收聽官方資訊，關注後續可能的餘震或相關災害警示。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭 宜蘭縣

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