東吳2系申請入學出包 百人受影響

大學申請入學近日陸續放榜，但有多位家長與學生反映，明明已獲得東吳大學政治系、經濟系正取，不料近日卻又收到校方通知，表示因作業問題需重新公告，正取資格被改為備取。對此，校方回應，政治系、經濟系各有一名面試委員搞錯評分方式，導致成績出現誤差，已清查兩系所有學生成績，估有近百位學生受影響。

一名家長在社群平台上指出，孩子日前於申請入學管道獲得東吳大學政治系正取，但廿九日晚間卻接到學校通知，表示錄取結果因作業問題需重新公告，正取隨即被改為備取。由於錄取名單正式公告後又大幅更動，已嚴重衝擊考生及家長對招生公平性與程序正義的信賴。

東吳大學表示，經考生申請成績複查後發現，是政治系、經濟系部分面試成績計算方式有誤，兩系各有一名評分委員，誤以各面向權重分數給分，而非依規定給予百分制分數評定，導致總成績計算結果發生誤差。目前成績受影響者，政治學系廿四人、經濟學系七十四人。

東吳大學也說，重新核算後，部分考生總成績及排名順序異動，教務長與各學系主任已主動透過簡訊、電話聯繫等，逐一通知考生和家長說明原因和作業程序，並設專責諮詢窗口。

東吳大學表示，經查近三年招生資料，政治系、經濟系正備取生在統一分發時，仍有相當機會被分發上東吳大學。對於事件造成家長學生困擾，深表歉意，已啟動檢討改善機制，包括強化面試評分教育訓練、建立成績雙重檢核程序及驗證機制。