聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／中央撒幣地方埋單層出不窮 難怪惹反彈

聯合報／ 本報記者陳俊智洪敬浤

財政收支劃分法修正以來，中央請客地方埋單的現象愈來愈多。中央三百億擴大租金補貼方案二○二二選舉年推出，當時大幅放寬申請資格造福租屋族，不過申請、支出都暴增，中央已連續二年要求地方出錢分攤；今年底又逢地方選舉，賴總統此時推出三千八百億搶救少子化大禮包，具體財源尚未公布，無怪乎百里侯都疾呼，別把帳單留給地方。

租金補貼政策過去由中央、地方共同分擔，原本有較嚴格的排富條款，行政院四年前推動擴大方案，初衷為照顧年輕人、婚育家庭與弱勢族群，這個選在選舉年推出的居住正義大紅包，卻逐年放寬標準，連住在高級養生村、存款千萬元的長者，竟也領得到，成為另類居住不正義。

國土署統計，在擴大補助前，每年租補核定戶僅十二萬戶，擴大政策推出後，戶數逐年暴增，總預算規模達三百億元。龐大財政支出中央吃不消，去年已發文要由各地方政府分攤，但不分藍綠執政縣市一致反對，今年又捲土重來要地方出錢，再度引起反彈。

政府宣稱國家經濟看好，股市破四萬點，但申請租補戶數也屢創新高，到底是政策手段不夠精準，浪費國家資源？還是經濟榮景淪於口號，未能全民共享？中央應先通盤檢討執行結果，再來與地方溝通預算分攤。

在中央地方僵局未解，事前又無政策溝通，要各地吞下數千萬到十多億元支出，無異緣木求魚，一旦租補政策縮水，對於亟待補助的居住弱勢族群而言，恐怕先蒙受其害。

年底又逢地方大選，賴總統搶救少子化大禮包，推動「○到十八歲由國家養」政策，具體財源未正式公布，地方百里侯第一反應卻是，千萬不要又要求地方一起養。當中央推動重大政策，政策細節未落實，也未與相關單位溝通，如何能相信這筆錢花下去，真的能搶救少子化或是挹注到真正的弱勢？

租金補貼 財政收支劃分法 行政院

延伸閱讀

租金補貼要縣市分攤引反彈…國土署：財劃法修正後 地方可支配財源增加

租補85萬戶受影響？國土署：2027年起地方分攤1至4成

聯合報社論／應對少子化危機，光靠撒幣難解結構沉痾

薛承泰／國防增加，生育下降？

相關新聞

雨神夜襲！午後對流旺盛「6縣市大雨特報」 一路持續到晚上

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(30)日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以南地區及雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

未接種HPV疫苗 台大感染醫自曝「潔身自愛仍長疣」已自行剝除

人類乳突病毒（HPV）感染，除導致女性子宮頸癌、男性肛門癌等癌症，也恐導致俗稱菜花的尖形濕疣，民眾一生中感染HPV的機率高達8成。感染症名醫、台大醫學院小兒部副教授李秉穎今天透露，他向來潔身自愛，未與女性發生不當性行為，卻因未接種HPV疫苗，近期在右手中指處長出一顆「疣」，後續自行用手剝除，HPV經由唾液也會感染，呼籲所有人都該接種HPV疫苗預防感染。

大雷雨來襲！嘉義台南「嚴防冰雹」 短時強降雨持續1小時

氣象署今15:31發布大雷雨即時訊息，預計持續時間至16時31分；包括嘉義縣、臺南市有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

第三航廈工區有中國籍人士進入？ 鐵道局：屬核准商務履約技術指導

桃園機場第三航廈工程正在進行中，如今卻爆出有中國籍人士進入工區，引發關注。對此，交通部鐵道局北部工程分局說明，分包商「台灣手把工業股份有限公司」因辦理A14車站天花吸音內襯相關專業工項會勘及技術指導，於今年5月25日至29日期間，邀請8名中國籍技術人員短期入境協助。為避免外界疑慮，亦將要求所屬分局及施工廠商嚴格落實人員管理與安全管控，確保工程品質及施工安全。

6月天然氣、桶裝瓦斯 漲不漲一次看

中油今日宣布6月天然氣調漲方案，民生用戶及電業用戶的天然氣價格不調漲，但工業用戶平均調漲5％；6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

薔蜜對日威脅大！鄭明典：日本最不喜歡的颱風路徑 觀念似台灣看西北颱

薔蜜颱風今明兩天將增強為中度颱風，預期下周一起侵襲日本，可能造成不小影響，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，目前這樣的路徑，颱風在日本南側近海通過，海面上不登陸的颱風受地形破壞作用小，前進方向前方會又持續的向岸風，向岸風會帶來地形加強的雨勢和颱風暴潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。