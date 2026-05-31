新聞眼／中央撒幣地方埋單層出不窮 難怪惹反彈

財政收支劃分法修正以來，中央請客地方埋單的現象愈來愈多。中央三百億擴大租金補貼方案二○二二選舉年推出，當時大幅放寬申請資格造福租屋族，不過申請、支出都暴增，中央已連續二年要求地方出錢分攤；今年底又逢地方選舉，賴總統此時推出三千八百億搶救少子化大禮包，具體財源尚未公布，無怪乎百里侯都疾呼，別把帳單留給地方。

租金補貼政策過去由中央、地方共同分擔，原本有較嚴格的排富條款，行政院四年前推動擴大方案，初衷為照顧年輕人、婚育家庭與弱勢族群，這個選在選舉年推出的居住正義大紅包，卻逐年放寬標準，連住在高級養生村、存款千萬元的長者，竟也領得到，成為另類居住不正義。

國土署統計，在擴大補助前，每年租補核定戶僅十二萬戶，擴大政策推出後，戶數逐年暴增，總預算規模達三百億元。龐大財政支出中央吃不消，去年已發文要由各地方政府分攤，但不分藍綠執政縣市一致反對，今年又捲土重來要地方出錢，再度引起反彈。

政府宣稱國家經濟看好，股市破四萬點，但申請租補戶數也屢創新高，到底是政策手段不夠精準，浪費國家資源？還是經濟榮景淪於口號，未能全民共享？中央應先通盤檢討執行結果，再來與地方溝通預算分攤。

在中央地方僵局未解，事前又無政策溝通，要各地吞下數千萬到十多億元支出，無異緣木求魚，一旦租補政策縮水，對於亟待補助的居住弱勢族群而言，恐怕先蒙受其害。

年底又逢地方大選，賴總統搶救少子化大禮包，推動「○到十八歲由國家養」政策，具體財源未正式公布，地方百里侯第一反應卻是，千萬不要又要求地方一起養。當中央推動重大政策，政策細節未落實，也未與相關單位溝通，如何能相信這筆錢花下去，真的能搶救少子化或是挹注到真正的弱勢？