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租補溢領詐領頻傳 2.6萬戶遭政府「追債」

聯合報／ 記者趙容萱陳恩惠／連線報導

租金補貼政策放寬申請門檻後，去年度全國核定戶數已達九十四萬戶，其中二萬六千戶溢領遭政府「追債」，新北市、桃園市、高雄市都有數千戶違規。警方發現，有民眾利用制度漏洞，偽造租約、同居男女假出租等，詐領租金補貼，從北到南都有人遭判刑，沒被查獲的黑數恐怕更多。

租金高漲，租屋族申請租金補貼不無小補。不過，內政部國土管理署統計，二○二五年租補核定戶數達九十四萬戶，但有二萬六千戶溢領，占整體核定數百分之二點七，其中新北市五千戶、桃園市四千八百戶、高雄市三千三百戶最多。

國土署表示，常見溢領原因為申請人或家庭成員持有房屋、租賃契約中途中止或放棄請領資格，但未即時通報，補貼採按月撥付，資格異動與行政程序有時間差，就可能產生溢領。

不過，詐領租金補貼案例也愈來愈多。以桃園市為例，近四年查獲四十件詐領案，台北、新竹、台中到花蓮等地，都有人詐領租金補貼遭判刑的案例。依司法判決分析，詐領租補主要分三類，租約終止仍繼續申請，虛構租賃關係與非居住用途申請租補。

黃姓男子租約在二○二三年八月終止後，未向主管機關通報，持續申領租金補貼，甚至偽造新的租賃契約再次申請補助，共詐領六萬餘元，遭台北地院判四月徒刑。桃園市徐姓房東無償讓江姓女子居住，江女為詐領補助，偽刻房東印章並偽造租賃契約，詐領租金補貼二萬五千餘元，遭判三月徒刑。

林姓女子住在台中男友家，雖分攤水電費，但無租賃關係、未給付租金，林女與男友父親製作假租約申請租補，從二○二一至二○二四年詐得十三萬三千元，兩人遭法官依共同詐欺取財罪，判拘役四十日、五十日，均得易科罰金。

租金補貼 桃園 高雄市

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