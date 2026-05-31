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非典型症狀 背痛疑心疾復發 檢查竟是胃潰瘍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣一名六旬男子曾有心肌梗塞病史，數月前又持續背痛，他懷疑可能是心血管疾病復發，先到員榮醫療體系心臟科回診，檢查後並無異常，經多科檢查後，才發現竟是嚴重胃潰瘍惹禍，且可能和他長期吃止痛藥和喝咖啡有關。

這名病患曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝置心臟支架，數月來持續背痛，疼痛位置接近左肩胛骨，時而悶痛、時而刺痛，尤其夜間與休息時特別明顯，他懷疑是否心臟病再度發作，到員榮醫院心臟科經心電圖等檢查，無異常。陸續轉診骨科、胸腔科，評估脊椎退化、肌肉拉傷可能性，甚至檢查肺部，一度更懷疑是胰臟問題，都無異狀。

最後，員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲診治發現，患者偶有食慾下降、飯後不適與夜間疼痛情形，胃鏡檢查發現，原來是嚴重胃潰瘍作怪，背痛正是潰瘍所引起的非典型症狀。

郭武憲說，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大，疼痛刺激可能透過內臟神經傳導至脊椎胸段神經節，產生「轉移痛」，患者感覺疼痛位置出現在背部或肩胛間，因不是常見的腹部疼痛，增加診斷難度。

醫師指出，胃後壁潰瘍發炎嚴重，可能刺激周邊神經，疼痛表現因人而異，部分患者表現在背痛、胸悶或類似心絞痛的不適感。

患者表示，他因過敏性鼻炎，會引發劇烈頭痛，長期吃止痛藥，因吃飯不定時又嗜喝咖啡，推測都是造成胃潰瘍原因，已聽醫囑戒咖啡。

郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，即是胃潰瘍高風險族群，若出現不明原因的背痛、胸悶，合併食慾不振、惡心、飯後不適、夜間疼痛或症狀反覆卻找不到原因，應考慮出現消化系統疾病，接受專業評估。

胃潰瘍 背痛 彰化縣

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