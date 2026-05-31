香港抽驗2款瓶裝水有腸道鏈球菌 我國近3年未輸入

香港食安中心發布食品回收警訊，英國瑪莎百貨（Marks & Spencer）及南韓樂天（LOTTE）旗下兩款瓶裝礦泉水檢出微量腸道鏈球菌，恐增加免疫力較弱者感染風險，已要求全面停售及下架回收。對此，衛福部食藥署表示，經查近三年國內並無相關產品輸入報驗紀錄，提醒民眾赴港旅遊時，避免購買或飲用問題產品。

香港食安中心指出，受影響產品為瑪莎百貨「Still Scottish Mountain Water」及樂天「ICIS Natural Mineral Water 八點零」，檢出微量腸道鏈球菌，因此啟動回收作業。腸道鏈球菌普遍存在於人類及動物腸道中，對一般健康民眾風險較低，但免疫力較差者可能因此感染，出現惡心、嘔吐、腹瀉及發燒等症狀。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，經查自一一二年五月底至一一五年五月底，均未發現案內產品輸入我國紀錄。提醒民眾如赴港旅遊，應避免購買及食用相關問題產品；國內業者若發現曾輸入或販售類似產品，也應主動向供應商查證，必要時立即停止販售、下架回收，並通報衛生單位。