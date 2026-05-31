醫院AI應用指引公布 強調病人知情權

為降低醫護工作負擔，愈來愈多醫院引進生成式人工智慧（ＡＩ），協助病歷撰寫、衛教諮詢及病人溝通。衛福部昨發布「醫療機構應用生成式人工智慧指引」，首度針對醫療院所使用生成式ＡＩ提出建議，強調ＡＩ僅能作為輔助工具，凡涉及臨床判斷、病安、醫療紀錄等，最終須由醫事人員確認與負責，不得取代醫療專業判斷。

該指引指出，生成式ＡＩ雖可提升醫療效率、減輕行政負擔，但也伴隨「ＡＩ幻覺」、資料外洩、資安攻擊、系統偏誤、過度依賴及服務中斷等風險。因此，醫療機構導入前應完成風險、資安及個資保護評估，並建立專責管理機制，定期監測系統運作情形。醫事人員若使用ＡＩ協助撰寫病歷，須確認內容正確性，避免錯誤資訊影響醫療。

參與指引訂定的台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，目前不少醫院已將生成式ＡＩ導入臨床服務，如透過醫院Ａｐｐ提供ＡＩ衛教諮詢，或讓病人在進入診間前先與ＡＩ系統對話，整理症狀供醫師參考，提升看診效率，隨著應用日趨普遍，建立明確規範已成必要。

指引特別強調病人隱私權與知情權。洪子仁說，若醫療機構委託外部廠商建置ＡＩ系統，應明確規範病人資料蒐集、使用及保存方式，不得外洩或挪作他用。若診療過程涉及錄音、錄影功能，應事先告知病人及家屬並取得同意；若病人拒絕，院方不得強制使用，相關資料也僅能用於原先告知目的。

此外，指引要求醫療院所建立監測機制，定期檢視ＡＩ輸出內容是否出現偏誤、錯誤資訊或不當建議。洪子仁說，生成式ＡＩ可能出現編造文獻、引用錯誤治療指引等問題，因此醫院應持續監控，必要時立即停止使用。

目前生成式ＡＩ最常見的應用之一，是線上客服及衛教助手等與民眾直接互動的服務。指引明定，若與民眾對話的是ＡＩ系統而非真人，醫療機構應主動揭露，並提醒內容僅供參考，避免民眾因過度相信ＡＩ資訊而延誤就醫。