改善醫師高工時…診所每月合理門診量 擬降至22天

健保署擬調整基層診所合理門診量制度，將現行每月合理開診天數由廿五天下修至廿二天，盼改善醫事人員高工時問題；健保署指出，新制最快今年七月上路。不過，基層醫療協會認為，在現行論量計酬與市場競爭機制下，新制對降低醫師工作量的效果恐有限，較大的意義反而在醫師安排長假時，薪資不至於受到過大的影響。

依現行規定，診所若每月開診超過廿五天，超出部分的給付將以廿五天計算；此外，每日看診人數超過卅人後，診療費點數也會逐步折減。健保署近日預告修正制度，除將都會區合理開診天數下修至廿二天外，也同步將第一階段全額給付門檻由卅人提高至卅五人。

基層醫療協會理事長林應然表示，新制的立意是希望醫師能朝周休二日邁進，實際上診所競爭激烈，若同業持續開診，但自家診所休診，病患恐會流失，因此多數單人診所或小型診所仍難真正落實周休二日。

林應然指出，目前許多基層醫師長期維持每月看診廿五天以上，等同周休一天。新制上路後，雖然未必能明顯減少看診時數，但至少能增加排班彈性。如醫師出國、家庭活動或其他個人安排時，較可規畫長假，不必擔心因減少開診而影響太多收入。

至於由多名醫師共同執業的聯合診所，林應然認為，未來每位醫師的排診天數可能由廿五天下調至廿二天，但因採輪流看診制度，診所整體服務量能不致明顯下降，對民眾影響也有限。

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，基層診所開診率長期偏高，現行周六開診率達百分之八十三，周日也有約百分之廿，於國際間少見。雖然便利民眾就醫，卻也讓基層醫師長期處於高工時狀態。此次調整的目的，盼能幫助醫師保留更多時間調適身心等，以助提升醫療品質。

健保署長陳亮妤表示，政策目標是在維持民眾就醫便利性的同時，也能改善醫事人員工作環境，新制最快今年七月上路。急重難罕的支付調整也預計於六月召開共擬會討論。