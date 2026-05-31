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同志、男性受暴者 庇護資源不足

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

據同性親密關係暴力被害人統計分析，女性約占六成、男性約占四成。專家指出，目前家暴安置庇護資源仍以女性為主，男性受暴者包括男同志，多半安排旅館暫時安置，由民團或政府補助住宿費用。衛福部保護司表示，現行安置並未因性別而有所差異，過往女性安置需求較高，使相關資源發展較完整；未來將持續關注男性及同志受暴者需求，提供更符合需求的安置與支持服務。

無論是異性戀或是同性戀，根據統計，受暴性別仍以「女性」為大宗，但並非完全沒有男性受暴者。勵馨基金會執行長王玥好表示，目前同志受暴者的服務資源仍有不足，現行家暴庇護所多以異性戀女性需求為主要設計對象，同志受暴者若需緊急安置，多半只能入住旅館，由民團或政府補助住宿費用，而旅館僅能提供暫時居所，無法像庇護所可提供心理支持、法律諮詢及生活重建等服務。

王玥好說，同志受暴者的困境常不同於異性戀，除了憂心被出櫃選擇隱忍，更擔心再也找不到一段得來不易的同性戀情，即使被安置也可能會不斷回到加害者身邊；另，同志還可能因為暴露性傾向，遭原生家庭暴力相向，即使改變居住地址，施暴家人會以直系血親權力向戶政單位查詢，這些都需要社會給予資源協助他們離開暴力環境。

而受暴者樣貌不該只有「典型女性」，異性戀男受暴者的需求也需被重視。實踐大學社工系教授彭淑華說，兩性逐漸平權，男性不見得是關係中強勢者，也可能是關係中的經濟弱勢、就業弱勢，但男性庇護資源卻很有限，政府應加強規畫男性的庇護措施。

衛福部保護司司長郭彩榕說，目前受暴者安置採多元模式，以民間團體租賃住宅提供庇護服務為主。由於受暴女性人數較多，相關安置經驗也較成熟，因此庇護所住民以女性居多，男性多傾向選擇旅館安置。若未來有民間團體規畫男性專屬庇護資源，政府樂於提供支持。

郭彩榕強調，現行安置與服務並不因性別或性傾向而有所差別，重點在於依個別需求提供適切協助。第一線人員也不應對受暴者抱持刻板印象，社政系統已將同志議題納入社工訓練課程，持續提升性別敏感度，未來也將強化同志受暴者的生活支持與安置服務。

同志 同性戀 家暴

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