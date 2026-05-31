同志關係受暴案件6年成長逾2倍 恐有黑數

同婚合法化已邁入第七年，據統計，同志親密關係暴力通報案件由二○二○年一○七一件增至二○二五年二三八九件，六年來成長逾二倍，受暴關係「伴侶」多於「配偶」，與異性戀家暴案件多為配偶關係不同。專家指出，同志間實際受暴情況恐高於統計，因同志通報家暴意味著必須「出櫃」，不少人擔心暴露性傾向，選擇隱忍未求助。

二○一九年，台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，而早在二○○七年，「家庭暴力防治法」就將同志伴侶納入保護範圍，二○二三年「家暴法」修法時，擴大納入同志婚姻與其配偶之四親等內親屬，發生家暴時，可受該法保障。

勵馨基金會執行長王玥好表示，過去同志伴侶受限社會氛圍，即使受暴也常選擇隱忍，因一旦通報，意味著須公開性傾向。「威脅出櫃」更是同志施暴者常用的控制手段，也成受暴者求助時最大阻礙，即使近年社會對同性關係的接受度提高，這項壓力仍然存在。

男同志陳先生說，他與前男友因生活觀念不合而衝突頻傳，對方曾搧他巴掌，也曾在他面前試圖輕生，讓他留下心理陰影並影響工作。雖有友人建議報警，他不擔心自己被出櫃，但擔心前男友變本加厲，最終選擇不通報。

勵馨基金會統計顯示，約四成二多元性別族群曾有受暴經驗。王玥好表示，同志受暴者求助時常反應遭遇歧視，如被員警或社工質疑「明明是男生，為何會被打」。她認為，儘管台灣已率先完成同婚合法化，但第一線協助體系的性別友善度仍待加強。

同志親密關係暴力通報案件型態中，伴侶關係多過於配偶關係。暨南大學家暴研究中心主任王珮玲表示，社會對同志的隱形歧視仍存在，加上婚姻是兩個家庭的事，只要一方的長輩不認同，即可能無法邁入婚姻，「不是每對同志伴侶都這麼幸運」。

衛福部保護司司長郭彩榕說，過去同志受暴者常因擔心社會眼光而不敢求助，近年通報案增加，反映愈來愈多人不再隱忍。而同志親密關係暴力案件在同婚合法化後明顯成長，且伴侶關係多於配偶，可能與不少同志仍以同居而非婚姻形式共同生活有關。

不過，同志通報案件占整體總案量的比率不高，二○二五年約占整體的百分之二點六八。郭彩榕說，現階段仍不排除有受暴者擔心被出櫃而未通報，存有黑數的可能，但衛福部將持續向社會教育，任何性傾向者都不該被暴力對待。