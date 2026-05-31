汽車考照7月新制 取消是非題、增加影片題

人類乳突病毒（HPV）感染，除導致女性子宮頸癌、男性肛門癌等癌症，也恐導致俗稱菜花的尖形濕疣，民眾一生中感染HPV的機率高達8成。感染症名醫、台大醫學院小兒部副教授李秉穎今天透露，他向來潔身自愛，未與女性發生不當性行為，卻因未接種HPV疫苗，近期在右手中指處長出一顆「疣」，後續自行用手剝除，HPV經由唾液也會感染，呼籲所有人都該接種HPV疫苗預防感染。

2026-05-30 16:46