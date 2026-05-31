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汽車考照7月新制 取消是非題、增加影片題
繼今年初機車考照筆試取消是非題後，汽車駕照筆試將於六月卅日起，迎來近年最大幅度調整，不僅同樣全面取消是非題，改採全選擇題作答，考題數量也從原本四十題增加到五十題，增加鑑別度外，並首度納入危險感知情境影片題，以貼近未來實際上路時所面臨的情況。
不過根據公路局統計，機車考照新制實施後，機車筆試通過率去年還有百分之六十九點三五，今年一月底取消是非題，全改選擇題後，截至目前為止機車考照通過率為百分之六十四點三五，及格率較去年下降五個百分點，顯示改制後試題鑑別率提升。
公路局長林福山強調，考照筆試改革並非為了提高考試難度或刻意考倒考生，而是希望透過更貼近實際道路情境的題目設計，協助民眾建立正確交通安全觀念。未來考題內容將持續朝強化交通安全觀念方向調整。
交通部公路局為此也公布新版題庫，共計一千一百題，其中選擇題主要圍繞正確觀念與道德、主動停讓文化及安全駕駛能力三大主軸設計；危險感知情境影片題則著重防禦駕駛、停讓行人及道路風險辨識等實務觀念
公路局監理組說明，新版題庫公告後，舊版題庫仍將保留一段過渡期間，六月卅日前報名考照者，仍可依現行題庫準備；六月卅日後參加筆試者，則可選擇使用新版題庫練習。
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