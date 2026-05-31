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挨轟特權 4車闖玉山登山口惹議

聯合報／ 記者賴香珊黃于凡唐秀麗／連線報導
玉山登山口日前出現4輛車引發在場民眾不滿，控私家車走後門上山。記者黃于凡／翻攝
玉山登山口日前出現4輛車引發在場民眾不滿，控私家車走後門上山。記者黃于凡／翻攝

玉山國家公園通往登山口的管制林道，遭網友爆料前天有人駕駛保時捷等名車長驅直入，並在登山口打卡，遭質疑特權放行。對此，保七總隊第六大隊坦承員警放水放行，將嚴懲疏失。玉管處表示，將對違規闖入車主開罰。帶隊車主被查出為吳鳳科大助理教授葉國献，葉男昨致歉宣稱是誤會。

有網友踢爆，玉山國家公園廿九日有保時捷、賓士等四輛名車駛入塔塔加林道管制區，停放在登山口觀光打卡，自稱換臨時通行證才開車進入。不過，山友質疑，前往玉山登山口，須步行或付費搭乘接駁車，該名車團疑似有特權。

保七第六大隊表示，葉男等人駕車至塔塔加小隊，向值班警員自稱為「友軍單位友人」，認識阿里山派出所長劉光浩，欲申請駕車進入管制林道，該警員未落實確認通行管制，基於單位情誼就換證放行，明顯有疏失將嚴懲。

阿里山派出所長劉光浩澄清，與葉男認識，但葉男未告知要開車至玉山登山口，塔塔加小隊值班同仁也不曾向自己查證，嚴正澄清不曾對塔塔加值班同仁請託，絕無施壓關說。

葉國献表示，前天接待馬來西亞友人到塔塔加遊玩，原本要右轉去鹿林山莊，結果走錯路誤入登山口，只好往前迴轉，造成社會觀感不佳，深感抱歉。

保七第六大隊說明，若有突發性公務或臨時狀況，依規定可向管理站或警察小隊申請臨時通行證，但須有證明文件，且留置身分證件，但該值班警員在沒公文的情況下，便宜行事違規提供通行證。

玉山國家公園管理處表示，將依國家公園法開罰，每車最高處三千元罰鍰，將加強與警方橫向聯繫及教育訓練，落實專用道路審查與通行管理機制。

保時捷 玉山國家公園 吳鳳科大

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