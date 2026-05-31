聽新聞
0:00 / 0:00
低薪族勞退自提偏低 勞動部擬誘因
勞動部近期正在研議針對薪資低的勞工，提高自願提繳的誘因，學者則主張可比照農退儲金的「政府相對提撥」。勞團雖不反對此方向，但也憂心低薪族連基本生活都成問題了，效益有限。
依勞保局統計，截至今年三月底，勞退新制自提者僅逾一四四萬人，占比約百分之十八點四。
以月提繳工資級距來看，最高級距十一萬一一○一元以上，自提人數廿萬四八六二人，占該級距總提繳人數比率高達百分之五十一點八。顯示愈高薪，愈有意願自提。
台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，現行農退儲金有政府相對提撥機制，提繳百分之一，政府就相對提繳百分之一點五，建議只針對低薪族給予自提誘因。
淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁也說，勞退自提由政府相對提撥，是可行做法，但配套是要先做好財富調查，不可能雨露均霑。
全產總理事長戴國榮舉例，台積電、中鋼等企業，都設有員工持股信託制度，員工每月提撥部分薪資購買公司股票，企業額外補貼一定比例；政府若比照，針對一定薪資以下勞工推動相對提撥，可望提高低薪族參與自提。
勞動部勞動福祉退休司長黃維琛表示，目前正研議如何提高低薪族群的自提誘因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。