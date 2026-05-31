勞退雇主提繳20年沒調 勞團：退休本比成長津貼還少

為搶救生育率，政府將提供零到十八歲每人每月五千元的成長津貼，為國家棟梁存第一桶金。但勞團批評，除少子女化，已邁入超高齡社會的台灣，同樣面臨長照、老年貧窮議題，然而目前勞退新制平均提繳工資四萬八四八二元，每月雇提也不過二千九百元，呼籲政府顧小，也要顧老，逐步提高雇主提繳率，別厚此薄彼。

依勞保局最新統計，截至今年三月，勞退新制提繳人數逾七八三萬人，平均提繳工資約四萬八四八二元，以現行雇主法定提繳率百分之六計算，平均每名勞工每月僅提撥約二九○九元的退休金。也就是說，對比政府為零到十八歲兒少每月存入五千元，政府卻只強制企業每月替勞工存不到三千元的退休本。

全產總理事長戴國榮表示，勞退新制上路近廿一年，因擔心增加企業成本，政府始終不敢處理雇主提繳率過低的問題，但不能永遠停留在蒐集資料、研究評估。政府若擔心中小企業負擔過重，其實可透過租稅抵減、營所稅優惠等方式降低衝擊。

「政府不是沒錢，只是看錢要怎麼花。」工鬥總工會理事長何政家感嘆，對比舊制約百分之十二點五的提繳率，新制百分之六雇提等於砍半，平均僅月領六千多元，根本不足以保障老年退休生活，政府誇口勞退基金投資效益近年大好，平均報酬率超過百分之七，但問題是提繳金額太低，能為勞工創造的收益也有限。工鬥呼籲必須逐步提高至百分之十二。

北市產總理事長邱奕淦也說，勞退新舊制落差高達一倍，雇主應負擔卻未付出的退休金，是時候還給勞工。少子女化問題嚴峻，但超高齡社會下，老年照護、生活經濟安全也很重要，這三項政策應同時併行，不該厚此薄彼。

不過淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁認為，退休制度牽涉的不只是勞工福利，也牽動企業獲利能力，如果勞退、勞保、健保費率都調升，企業成本台灣可能只有電子業吃得消。可行方法是提供企業若願意提高雇提，政府就給多一點租稅優惠。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛說，提高雇主提繳率涉及利害關係人，將持續收集意見、溝通共識。