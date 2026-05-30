用藝術療癒抗癌過程 高醫陪伴病友抗癌路上「從不孤單」

面對癌症，除了身體的精準治療，心靈的增能更是長期抗癌的關鍵。高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心建構以癌友家庭為中心的社區照護模式，與血液腫瘤內科、社團法人台灣髓緣之友協會在今天舉辦2026年「髓」心同行-多發性骨髓瘤病友會，這次活動吸引了眾多病友、家屬齊聚一堂，活動內容包含最新的醫療新知，更開創性地結合「病友經驗分享」與「藝術療癒增能對談」，陪伴病友在漫長的抗癌路上找到內外支持的力量。

這項活動由高醫癌症中心及血液腫瘤內科醫師，介紹最新的臨床治療趨勢，並宣導癌症篩檢早期發現與定期追蹤的重要性，並針對病友及家屬提出的日常照護、副作用調理等疑問進行回答，緩解了大家抗癌路上的焦慮與徬徨。為了能協助病友及家屬找到穩定心境的力量，活動下半場由心理師帶領大家展開一場「探尋內外支持的視覺之旅與增能對談」。這場藝術療癒體驗打破了傳統座談的框架，心理師引導病友與家屬運用色彩、視覺意象的非語言創作，將漫長療程中難以言喻的壓力與心情「具象化」。在安全的分享氛圍中，大家透過作品彼此交流抗癌路上的甜酸苦辣。參與的病友及家屬表示，在同伴的分享中找到了情感共鳴，也透過創作感受到自己在抗癌路上「從不孤單」。

高醫副院長陳芳銘表示，病友在治療過程中的身體痛苦與對復發的焦慮，往往會形成龐大的心理壓力，因此，如何協助病友心理調適、建立支持網絡，是現代癌症整合照護中不可或缺的一環。

高醫副院長陳芳銘表示，病友在治療過程中的身體痛苦與對復發的焦慮，往往會形成龐大的心理壓力，因此，如何協助病友心理調適、建立支持網絡，是現代癌症整合照護中不可或缺的一環。圖／高醫提供