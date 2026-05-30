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赴沖繩旅遊快看！受薔蜜颱風影響 國籍航空航班異動一次看
受薔蜜（Jangmi)颱風影響，國籍航空明起往返沖繩航班多有異動，資訊如下：
華航明 (31） 日桃園往返沖繩CI122/CI123、高雄往返沖繩CI132/CI133航班提前，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
星宇航空調整5月31日至6月2日台灣往返沖繩及下地島部分航班。並將安排加班機協助疏運旅客。受影響之旅客可免費改票或退票，班機異動資訊如下：
5/31（日）航班取消：台中-沖繩JX312/JX313。加班機：沖繩-台北JX1871 14:00起飛。
6/1（一）航班取消：台北-沖繩JX870/JX871、台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313。
航班延後：台北-下地島 JX890 延至 6/2 11:15起飛。下地島-台北 JX891 延至 6/2 14:35起飛。台中-下地島 JX308 延至 6/2 JX3308 09:40起飛。下地島-台中 JX309 延至 6/2 13:00起飛。
6/2（二）航班延後：台北-沖繩JX870 13:00起飛。沖繩-台北JX871 16:50起飛。台中-沖繩JX302 14:20起飛。沖繩-台中JX303 17:55起飛。
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站www.starlux-airlines.com或洽客服中心查詢。
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