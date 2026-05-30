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受薔蜜颱風影響 台灣虎航往返沖繩6航班提前起飛

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航表示，基於飛行安全考量，台灣虎航航班將有異動。聯合報系資料照
受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航表示，基於飛行安全考量，台灣虎航航班將有異動。聯合報系資料照

受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航表示，基於飛行安全考量，台灣虎航航班將有異動。

2026年5月31日航班提前，包括IT-232/IT-233 桃園往返沖繩那霸、IT-796/IT-797 台南往返沖繩那霸、IT-288/IT-289 高雄往返沖繩那霸。

建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

台灣虎航 沖繩

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