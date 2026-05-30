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雨炸南台灣！午後對流雲系發展旺盛 8縣市大雨特報
氣象署今天發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，包含台中市、雲林縣山區及嘉義、台南、高雄、屏東等易有短延時強降雨，也針對屏東三地門鄉發布山區暴雨災防告警。
中央氣象署表示，今天嘉義以南地區及台中至雲林、南投、花蓮山區有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，山區也請慎防坍方及落石，低窪地區留意積水，持續時間至今天晚間。
此外，氣象署也針對屏東縣沙漠溪（海神宮）發布災防告警，持續時間至晚間6時59分，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，警戒區域為屏東縣三地門鄉。
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