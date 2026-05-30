未接種HPV疫苗 台大感染醫自曝「潔身自愛仍長疣」已自行剝除

人類乳突病毒（HPV）感染，除導致女性子宮頸癌、男性肛門癌等癌症，也恐導致俗稱菜花的尖形濕疣，民眾一生中感染HPV的機率高達8成。感染症名醫、台大醫學院小兒部副教授李秉穎今天透露，他向來潔身自愛，未與女性發生不當性行為，卻因未接種HPV疫苗，近期在右手中指處長出一顆「疣」，後續自行用手剝除，HPV經由唾液也會感染，呼籲所有人都該接種HPV疫苗預防感染。

HPV感染途徑雖以性行為為主，但並非除性行為以外別無感染途徑。李秉穎舉例，「被HPV感染者口水噴到，也可能產生菜花」，為此，他相當厭惡有人在他耳邊說話，擔心耳朵中若有傷口，對方口水不慎噴濺，恐導致HPV感染，不過，他近期仍發現自己已遭感染，且手上出現感染後產生的「疣」，這類疣若長在生殖器處，就被稱為「菜花」。

「我潔身自愛，沒有與人發生不安全性行為，仍會感染HPV。」李秉穎說，他未接種疫苗，即使等到感染後才想到接種，也無法清除病毒，所幸左手中指處的疣，自行剝除即可，並未造成其他困擾，他以自身經驗，呼籲民眾不分男女，應盡早接種疫苗，根據長期追蹤，HPV疫苗接種後10多年雖抗體數下降，但仍有保護效果。

李秉穎指出，最初推動疫苗政策時，曾遭遇諸多阻礙，包括部分人士認為接種疫苗恐導致性行為氾濫，或國中女性無性行為，只要潔身自愛就不必接種疫苗，實則部分民眾體質無法清除體內潛伏的病毒，若不接種疫苗，恐在成人後引發疾病，在30、40歲時，開始出現子宮頸癌等疾病，且研究顯示，5、6歲割包皮男童，高達3成已感染HPV，「他們潔身自愛，還是會被感染。」

我國自2018年起推動國中女學生免費接種HPV疫苗，自2025年9月起擴大至國中男女均可免費接種，衛福部國健署統計，截至今年5月，男童疫苗覆蓋率達81.6%，女性覆蓋率則維持9成。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，男女共同施打為國際重要趨勢，未來將持續關注青少年以外族群，「補接種」疫苗可行性。