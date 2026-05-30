衛福部生成式AI使用指引 醫院需主動揭露避免「AI幻覺」延誤就醫

醫療機構使用生成式人工智慧（AI）輔助診療過程，或用於衛教病人已成常態，衛福部近期公告「醫療機構應用生成式人工智慧指引」，內容強調病人隱私權、知情權，若使用生成式AI有錄影功能應提前告知病患；若AI工具直接與民眾對話時，也須主動揭露。參與指引訂定的台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，指引藉由主動揭露、監管機制，避免AI幻覺延誤實際醫療需求。

洪子仁指出，現行醫療機構已大量運用生成式AI於臨床場域，如醫院手機APP提供AI衛教服務，甚至進入診間前先與AI機器人對話，說明主要疾病症狀，由AI整理重點提升醫師看診效率等，為此，衛福部發布生成式AI使用指引，過程中邀集包括他本人在內相關專家，數次舉行會議討論，不過，這項指引並非硬性規定，僅供醫院參考，但預期未來會納入醫院評鑑相關項目。

指引內容強調病人權益保障，及生成式AI編造文獻等風險預防。洪子仁指出，指引要點之一是強調病人隱私與個資保護，醫療機構若委託外部供應商建置AI系統，應於合約中明確規範，處理可辨識病人身分資料時，不得外洩或轉作其他用途；如生成式AI用於診療過程中，有錄音、錄影功能時，應明確告知，若病人或家屬拒絕時必須停止，且所取得的影音資料僅能用於所告知的目的。

洪子仁指出，指引另一重點是確保AI偏誤不會造成臨床危害，生成式AI常被詬病，無法排出編造醫學文獻、引用錯誤用藥指引等，要求醫療機構建立監測機制，防止錯誤資訊危害病人安全，同時，AI訓練模型應避免系統性偏誤，以確保AI提供公平、正確的診療建議，例如不可以西方人種臨床資料訓練的模型，拿來給東方族群使用，否則恐因人種差異造成風險。

現行生成式AI在醫療相關場域最常見的用途之一，是用於與民眾對話，如線上客服、衛教助手等。指引提到，醫院若使用生成式AI而非真人與民眾對話，應主動揭露並提醒民眾切勿全盤相信AI內容，幫助民眾避免受「AI幻覺」誤導。洪子仁指出，此舉可讓民眾了解所獲得的內容「僅供參考」，避免盲目相信AI，反而耽誤真正醫療需求。