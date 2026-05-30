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考生注意！汽車駕照筆試改革 取消是非題首推危險感知題

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
公路局近年持續推動駕照管理改革，今年1月底率先實施機車考照筆試新制，取消是非題並全面改為選擇題。圖為民眾參加機車駕訓。圖／桃園市交通局提供
公路局近年持續推動駕照管理改革，今年1月底率先實施機車考照筆試新制，取消是非題並全面改為選擇題。圖為民眾參加機車駕訓。圖／桃園市交通局提供

繼今年初機車考照筆試取消是非題後，汽車駕照筆試將於6月30日起迎來近年最大幅度調整，跟進全面取消是非題，改採全選擇題作答，考題數量也從原本40題增加到50題，並首度納入危險感知情境影片題。交通部公路局昨公布新版題庫，共計1100題，供民眾提前準備。

為強化駕駛人交通安全觀念、降低交通事故風險，公路局近年持續推動駕照管理改革。今年1月底率先實施機車考照筆試新制，取消是非題並全面改為選擇題，汽車考照制度也將自6月30日起跟進，筆試內容同步大幅調整。公路局並於本月29日於官網公布新版汽車駕照筆試題庫，內容包括1090題選擇題及10題危險感知情境影片題，總計1100題，其中選擇題主要圍繞「正確觀念與道德」、「主動停讓文化」及「安全駕駛能力」三大主軸設計；危險感知情境影片題則著重防禦駕駛、停讓行人及道路風險辨識等實務觀念。

本次汽車考照改革主要有三項重點，包括全面取消是非題，並將原有是非題改編為選擇題；其次是擴充題庫規模，提高測驗鑑別度；第三則是新增情境題型，讓考生可以透過模擬情境的題型鑑別，貼近未來實際上路時所會面臨的情況。

公路局監理組說明，新制上路後，汽車筆試將由原本40題選擇題增加至50題，其中包含五題危險感知情境影片題，占總題數的10%。新版題庫公告後，舊版題庫仍將保留一段過渡期間，方便考生提前熟悉題型與內容。今年6月30日前報名考照者，仍可依現行題庫準備；6月30日後參加筆試者，則可選擇使用新版題庫練習。

公路局長林福山強調，考照筆試改革並非為了提高考試難度或刻意考倒考生，而是希望透過更貼近實際道路情境的題目設計，協助民眾建立正確交通安全觀念。他指出，筆試的核心目的在於確認駕駛人具備上路所需的法規認知與安全意識，因此未來考題內容將持續朝強化交通安全觀念方向調整。

根據公路局的數據統計，機車考照新制實施後，考試難度確實有所提升。根據公路局統計，機車筆試通過率從112年的80.55%、113年的78.59%，下降到114年的69.35%。今年1月底取消是非題，全改選擇題後，截至目前為止機車考照通過率為64.35%，及格率較去年下降5個百分點，顯示改制後試題鑑別率提升。

公路局監理組也表示，今年機車筆試新制上路後，本局曾辦理問卷調查，有效問卷共計1215份。其中，對於「題目具有安全觀念提升」之正面評價達84.2%，顯示考生對機車筆試新制持肯定態度。

考題 駕照

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