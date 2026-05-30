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石垣島濕地保育跨海交流 南澳學童學會守護小燕鷗

中央社／ 宜蘭30日電
宜蘭縣南澳鄉婦女會理事長王麗萍（立者右2）規劃畫展「來自沖繩石垣島的傳說」，29日在蘇澳蓬萊國小揭幕，校長彭佳志（立者左）與學童出席。圖／中央社
宜蘭縣南澳鄉婦女會理事長王麗萍（立者右2）規劃畫展「來自沖繩石垣島的傳說」，29日在蘇澳蓬萊國小揭幕，校長彭佳志（立者左）與學童出席。圖／中央社

「來自沖繩石垣島的傳說」畫展29日在宜蘭蓬萊國小揭幕，兩地都面臨河口與濕地生態衝擊，來自石垣島生態維護者跨國跟學童分享與自然和諧相處之道，讓愛護自然尊重環境觀念扎根。

南澳鄉婦女會理事長王麗萍規劃，跨越海洋文化與生態盛宴的繪本畫展開幕典禮，在蓬萊國小泰雅族木琴隊輕快悠揚樂音中揭幕。

典禮邀日本石垣島「網張（Ampal）自然環境保護協會」共同代表島村賢正（Shimamura Kensho）及宮城礼子（Miyagi Reiko）與國小學童分享當地名藏河（Nagura River）河口的紅樹林及潮間帶濕地；團隊也以歌謠闡述濕地蘊藏貝類、蝦類、蟹類，構築生物多樣性的生態系統，也是鳥類天堂。

因當地水源上游面臨大規模開發高爾夫度假村，使名藏河口生態面臨威脅；訪問團透過「網張勞動之歌」，期許泰雅族學童一同守護美麗的島嶼與海洋。

蓬萊國小校長彭佳志接受中央社記者訪問表示，南澳鄉的南北溪出海口，是重要濕地生態區，青毛蟹是生態健康重要指標；保育類小燕鷗也會在沙洲停留與繁殖，展現南澳珍貴自然生命力。

彭佳志說，「守護南澳青毛蟹與小燕鷗」是校本課程，盼國際交流引導孩子學會尊重生命、促進生物多樣性，並學會珍惜生命，也實踐泰雅族尊重山林河海的文化智慧。

台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會理事長葉武訓、秘書長胡澤文，也親自帶領日本訪問團以望遠鏡觀察河口小燕鷗繁殖，以及棲地保護範圍。

葉武訓告訴中央社記者，他認養南澳南溪出海口的小燕鷗保育繁殖區，並組織巡守隊保護與觀察這片沙灘、保安林地，除淨灘也維護鳥類繁殖棲地不被干擾。

胡澤文從關心女兒想成為鳥類巡守員的願望，自己化身為生態守護者；小燕鷗是珍貴的二級保育類夏候鳥，每年從澳洲長途飛越抵達台灣，在沿海河口、沙洲及礫石灘上求偶、築巢與育雛；他說，執行指標性物種的守護計劃，也促成全面性保護河口各類生態物種。

島村賢正接受記者訪問表示，石垣島上的「名藏網張」（Nagura Amparu）是日本最南端的濕地自然保護區，也是往返日本、台灣及東南亞間的候鳥群中轉站，具有不可替代性的國際地位；盼透過國際交流，讓社會更重視保護珍貴的自然遺產。

日本沖繩石垣島「網張自然環境保護協會」訪問團29日參訪宜蘭縣南澳鄉，台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會理事長葉武訓（前左2）親自帶領訪團走訪了解保育類小燕鷗棲地與繁殖狀況等。圖／中央社
日本沖繩石垣島「網張自然環境保護協會」訪問團29日參訪宜蘭縣南澳鄉，台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會理事長葉武訓（前左2）親自帶領訪團走訪了解保育類小燕鷗棲地與繁殖狀況等。圖／中央社

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