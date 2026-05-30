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傳染病頻傳引恐慌 台大醫：伊波拉、日本神秘感冒大流行機率均低

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫學院小兒部副教授李秉穎指出，伊波拉為地方性流行疾病，不會導致全球大流行，不過，伊波拉傳染力極強，就連接觸感染者衣物都可能被感染，防疫上仍須謹慎，盡量嚴格防疫。記者林琮恩／攝影
台大醫學院小兒部副教授李秉穎指出，伊波拉為地方性流行疾病，不會導致全球大流行，不過，伊波拉傳染力極強，就連接觸感染者衣物都可能被感染，防疫上仍須謹慎，盡量嚴格防疫。記者林琮恩／攝影

非洲爆發嚴重伊波拉疫情，衛福部疾管署昨天宣布，將自6月2日起，暫停核發剛果民主共和國（民主剛果）、烏干達2國簽證。對此，台大醫學院小兒部副教授李秉穎表示，伊波拉為地方性流行疾病，不會導致全球大流行，不過，伊波拉傳染力極強，就連接觸感染者衣物都可能被感染，防疫上仍須謹慎，盡量嚴格防疫。

根據世界衛生組織（WHO）的資訊顯示，民主剛果及烏干達疫情持續擴大，主要分布於民主剛果伊圖里、北基伍省、南基伍省，民主剛果累計報告906例病例，其中223例死亡、125例確診其中17例死亡；烏干達迄今累積報告7例確診，其中一例死亡。為此，政府暫停核發這2國簽證，僅已取得我國入學許可學位生、外交公務、國人之非本國籍配偶及其未成年子女、緊急或人道專案協處如奔喪、探視重病親屬可豁免。

李秉穎指出，根據過去經驗，西方國家具先進醫療技術醫護人員，赴非洲伊波拉疫區時，也相當容易遭受感染，照顧病人時自身罹病機率，遠高於其他傳染病，就連接觸患者衣物，也可能導致感染，為此，醫護人員照顧伊波拉感染案例時，必須全副武裝穿上防護衣，絕不可有「皮膚對皮膚」的接觸，不過，伊波拉與地方環境有關，不至於產生大規模流行，民眾不必太過緊張。

除伊波拉疫情外，發生於日本福岡、東京等地的「神秘感冒」，引發欲赴日旅遊民眾擔心。對此，李秉穎指出，根據目前資料，這種神秘感冒並非未知傳染病，而是常見的呼吸道病毒感染，包括間質性肺病、腺病毒等呼吸道相關病毒，這類病毒對於有過敏體質者影響甚鉅，有時一咳嗽就是數月之久，甚至像百日咳一樣出現劇烈咳嗽症狀，不過，民眾不必過於擔心這些病毒發生大流行。

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