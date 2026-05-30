第三航廈工區有中國籍人士進入？ 鐵道局：屬核准商務履約技術指導

桃園機場第三航廈工程正在進行中，如今卻爆出有中國籍人士進入工區，引發關注。對此，交通部鐵道局北部工程分局說明，分包商「台灣手把工業股份有限公司」因辦理A14車站天花吸音內襯相關專業工項會勘及技術指導，於今年5月25日至29日期間，邀請8名中國籍技術人員短期入境協助。為避免外界疑慮，亦將要求所屬分局及施工廠商嚴格落實人員管理與安全管控，確保工程品質及施工安全。

分局表示，相關人員均依規定由內政部移民署核准來臺進行「商務履約服務」，所從事活動為履約過程中的技術指導，並非一般受聘勞工或移工身分。其進出工區並依桃園機場第三航廈工區既有管制程序，由施工廠商辦理登記換證並全程管理。

本次技術指導內容主要為A14車站特殊造型天花及吸音內襯施工工法，屬一般工程專業技術交流，活動範圍僅限CU05標工區，無涉機敏系統或資安疑慮。目前相關會勘及技術指導作業均已完成，人員亦已全數離場，後續不再進入該工區。