6月天然氣、桶裝瓦斯 漲不漲一次看

中油今日宣布6月天然氣調漲方案，民生用戶及電業用戶的天然氣價格不調漲，但工業用戶平均調漲5％；6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

國內天然氣價格方面，中油表示，為配合政府穩定國內物價政策，6月民生用戶天然氣價格不予調漲，由中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

近期國際能源市場仍受中東地緣政治情勢變化影響，依據天然氣價格公式計算，由於先前兩期已充分反映，6月電業用戶天然氣價格不予調漲，已被連漲2個月天然氣價的台電，暫時喘口氣。

至於工業用戶，中油表示，銷售給工業用戶的天然氣自110年至115年4月累計吸收金額逾1400億元，依公式應調漲差距已逾50%，經審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，6月工業用戶天然氣價格平均調漲5%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由台灣中油吸收。

影響家庭能源支出及餐飲業成本的桶裝瓦斯價格則是凍漲，中油說明，受中東情勢影響，液化石油氣海運費大幅增加、進口氣源成本仍居高不下，依液化石油氣價格調整機制計算，6月份液化石油氣每公斤應調漲2.8元，但因配合政府穩定物價政策，價差由中油吸收，6月售價不調漲，以照顧全台家庭及餐飲業等用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。