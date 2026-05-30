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中油宣布下周油價再凍漲 中東開戰後累計吸收逾166億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
6月1日到6月7日國內汽、柴油價格維持不調整，油價連9凍。圖／中油提供
6月1日到6月7日國內汽、柴油價格維持不調整，油價連9凍。圖／中油提供

中油今日宣布，自6月1日凌晨零時起至6月7日午夜12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。國內油價連9凍。

中油指出，中東情勢反覆，不確定性仍高，考量亞鄰國家補貼，為照顧國內民生與平穩物價，6月1日至6月7日中油持續吸收，汽、柴油合計各吸收1.8元及3.3元，吸收幅度較上周減少。

統計自2月28日美伊戰爭爆發起，至5月31日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約166.6億元。

中東 中油 油價 柴油 美伊戰爭

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