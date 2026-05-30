中油宣布下周油價再凍漲 中東開戰後累計吸收逾166億元

衛福部健保署訂有合理門診量日數，現行為25天，若超過給付總額仍以25天計算，近期擬下修至22天。基層醫療協會理事長林應然說，政府目標是讓醫師可以周休二日，但醫療現場競爭激烈，若同儕有看診而自家診所不看，恐導致病人流失，研判對降低醫師工作量幫助不大，不過，至少可讓醫師家中有事，或有出國安排時，可排出長假，不至於因處理個人事務導致薪資打折過大。

2026-05-30 13:20