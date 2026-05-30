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健保署下修合理門診量、醫師可望周休二日 基層：幫助有限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
政府目標是讓醫師可以周休二日，但醫療現場競爭激烈，若同儕有看診而自家診所不看，恐導致病人流失，研判對降低醫師工作量幫助不大。示意圖，圖中人物場所和本新聞無關。本報資料照片
政府目標是讓醫師可以周休二日，但醫療現場競爭激烈，若同儕有看診而自家診所不看，恐導致病人流失，研判對降低醫師工作量幫助不大。示意圖，圖中人物場所和本新聞無關。本報資料照片

衛福部健保署訂有合理門診量日數，現行為25天，若超過給付總額仍以25天計算，近期擬下修至22天。基層醫療協會理事長林應然說，政府目標是讓醫師可以周休二日，但醫療現場競爭激烈，若同儕有看診而自家診所不看，恐導致病人流失，研判對降低醫師工作量幫助不大，不過，至少可讓醫師家中有事，或有出國安排時，可排出長假，不至於因處理個人事務導致薪資打折過大。

合理門診量天數，是超過規定天數，給付點數將開始打折，同時，連動每日看診人數，若每日看診人數落在30人內給付最高，後續按病人級距遞減，此機制雖採「上限」而非「下限」，但健保整體給付為論量計酬，為此，基層診所醫師為經營考量，多會設法符合天數上限。健保署近期預告，要將都會區基層診所合理門診量天數，從現行25天下修為22天。

「醫師實在太忙了！」林應然說，護理師爭取三班護病比，醫師忙碌程度其實不落人後，公務人員周休2日，基層診所醫師卻要每天從早看到晚，且每月需看25天，形同只能周休1日，不過，標準修訂後，考量鞏固診所客群，一般1人診所或2名醫師共同經營的診所，不大可能「周休二日」，否則周末就醫需求高峰不開診，恐讓病人恐流向同儕診所，進而影響收入。

林應然說，新制雖無法讓醫師變得更不忙碌，但若遇伴侶「吵著出國」，或醫師個人事務需花時間處理時，可排出長假，同時確保薪資不會受到過多影響，而診所有多名醫師輪流看診的「聯合診所」類型，每一位醫師排診天數，則可能由現行25天改為只排22天，不過，因這類診所採輪流看診，評估實務上對病人看診需求影響並不大。

健保署 健保 醫師

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