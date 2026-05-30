午後對流雲系發展旺盛 南投、雲林大雷雨開炸

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署針對南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時56分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。大雷雨即時訊息示警區域：南投縣竹山鎮、雲林縣古坑鄉。

中央氣象署說，今、明兩天東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率；尤其今天中南部山區有短延時豪雨發生的機率；明天清晨南部地區有局部短暫陣雨。明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。