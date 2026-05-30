薔蜜對日威脅大！鄭明典：日本最不喜歡的颱風路徑 觀念似台灣看西北颱

薔蜜颱風今明兩天將增強為中度颱風，預期下周一起侵襲日本，可能造成不小影響，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，目前這樣的路徑，颱風在日本南側近海通過，海面上不登陸的颱風受地形破壞作用小，前進方向前方會又持續的向岸風，向岸風會帶來地形加強的雨勢和颱風暴潮。

他說，兩者相加，這是日本最不喜歡的颱風路徑，「觀念上有點類似我們台灣看西北颱一樣的道理」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。