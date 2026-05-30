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午後熱對流發展易有短延時強降雨 台中以南7縣市大雨特報
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台中以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響至晚上，大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。
中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，今天還是以多雲到晴天氣為主，留意中午過後，中南部地區和中南部山區可能有短暫的午後雷陣雨，因為風向是比較偏北風的關係，所以午後發展的時候會往中南部方向帶，特別是山區可能會有短延時豪雨，明天的天氣也是類似情況。
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