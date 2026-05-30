快訊

MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

曾向友人說要先上岸…龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水 送醫搶救不治

周董愛店今回歸！文化阿給老闆發文喊話：一起感受熟悉又溫暖的古早味

聽新聞
0:00 / 0:00

薔蜜颱風逼近別去海邊 氣象署示警明起4天最危險 長浪威脅恐掀瘋狗浪

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

薔蜜颱風逼近，中央氣象署提醒民眾，海邊活動注意安全，預期東半部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島、馬祖地區，明天起浪高逐漸增加，將影響至下周三。尤其是下周一，東半部海面特別注意3至5公尺大浪，沿海活動也有3公尺浪高，下周一起馬祖也進入長浪警戒範圍。長浪威脅時天氣可能為無風晴朗的天氣，接近海邊時切勿掉以輕心，或盡量避免沿海活動，「請以生命安全為要」。

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，天氣沒有被薔蜜颱風影響很大，但颱風造浪傳遞千里、帶來長浪威脅台灣沿海。長浪威脅沿海時，海邊可能是晴空萬里、無雲甚至無風的好天氣，使人忽略海岸邊潛在的危機。

「隨長浪而來的海水，挾帶巨大的動能衝向我們」，氣象署表示，當撞進陸地時，有會因海底變淺、或沿岸形狀改變，海浪會突然拔高，「甚至形成會吃人的瘋狗浪」。切勿靠近長浪威脅的海岸，確保生命安全。

颱風 氣象署 馬祖 基隆

延伸閱讀

薔蜜颱風將大迴轉朝日本前進 鄭明典：預報路徑少見的高一致性

鋒面南移7縣市大雨開轟 周末天氣好轉…下周一薔蜜颱風外圍水氣到

終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 周末鋒面遠離水氣減少

今晴朗飆高溫 吳德榮：薔蜜將轉中颱侵襲日本 梅雨滯留鋒下周這時抵達

相關新聞

香港食安中心揪2款礦泉水含腸道鏈球菌恐害嘔吐 食藥署籲避免購買食用

香港食安中心昨天發布食品回收警訊，英國瑪莎百貨（Marks & Spencer）及韓國樂天（LOTTE）二款瓶裝水檢出微量腸道鏈球菌，恐引發免疫力低下民眾遭感染，出現噁心、嘔吐、發燒等症狀，要求全面禁售並啟動下架回收。對此，我國衛福部食藥署指出，國內近3年並無相關產品輸入報驗紀錄，建議民眾如赴香港旅遊，應避免購買及食用問題食品。

薔蜜颱風下周侵日 專家估典型梅雨滯留鋒這天抵達台灣…影響恐長達1周

周末天氣相對穩定，晴到多雲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，山區午後雲量增多，降雨機會不高。中南部地區以及花東地區容易有午後熱對流發展，留意局部大雷雨。明天仍可能有局部大雷雨機會，中南部、花東地區午後注意天氣變化，山區活動尤其要留意。

颱風改變梅雨結構 鄭明典：梅雨鋒面東移到遠遠的海面上 雨型可能改變

目前太平洋地區有今年第6號颱風薔蜜。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，有颱風在菲律賓附近，代表太平洋高壓結構改變，間接地導致台灣附近的梅雨鋒面也產生結構上的變化。

今晴朗飆高溫 吳德榮：薔蜜將轉中颱侵襲日本 梅雨滯留鋒下周這時抵達

周末天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面的殘餘南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。北部21至33度、中部24至35度、南部23至37度、東部21至35度。

薔蜜颱風逼近這時最接近台灣 專家指可達中颱上限 避免海上活動

鋒面遠離並消散，颱風接近且增強。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天鋒面遠離並消散，加上環境風場轉為偏東北風，桃園以北及東半部地區的高溫明顯下降到29至32度之間，新竹以南地區高溫普遍32至34度；特別是在南部內陸近山地區仍有局部36至37度左右高溫發生的機會，外出做好防曬措施，並多補充水分。

天氣展望 氣象署示警中南部第2周留意持續性降雨

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初各地多雲到晴，中南部午後對流發展有局部短暫雷陣雨；期中受颱風外圍環流影響，北部及東北部有局部短暫陣雨。第1周期末起至第2周期末，太平洋高壓減弱，西南季風由南海推進至台灣附近，各地有雨，中南部有持續較大雨勢發生機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。