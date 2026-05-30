薔蜜颱風逼近別去海邊 氣象署示警明起4天最危險 長浪威脅恐掀瘋狗浪

薔蜜颱風逼近，中央氣象署提醒民眾，海邊活動注意安全，預期東半部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島、馬祖地區，明天起浪高逐漸增加，將影響至下周三。尤其是下周一，東半部海面特別注意3至5公尺大浪，沿海活動也有3公尺浪高，下周一起馬祖也進入長浪警戒範圍。長浪威脅時天氣可能為無風晴朗的天氣，接近海邊時切勿掉以輕心，或盡量避免沿海活動，「請以生命安全為要」。

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，天氣沒有被薔蜜颱風影響很大，但颱風造浪傳遞千里、帶來長浪威脅台灣沿海。長浪威脅沿海時，海邊可能是晴空萬里、無雲甚至無風的好天氣，使人忽略海岸邊潛在的危機。

「隨長浪而來的海水，挾帶巨大的動能衝向我們」，氣象署表示，當撞進陸地時，有會因海底變淺、或沿岸形狀改變，海浪會突然拔高，「甚至形成會吃人的瘋狗浪」。切勿靠近長浪威脅的海岸，確保生命安全。