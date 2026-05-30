薔蜜將升格中颱！下周一距離台灣最近沿海恐強風大浪 北宜轉雨

今年第6號颱風薔蜜最快今天增強為中度颱風，中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，薔蜜颱風最接近台灣時間點落在下周一左右，明天會為台灣東方海面帶來長浪現象，下周一當它從琉球海域北上過程中，也會為北部和宜蘭帶來迎風面的短暫陣雨。

賴欣國表示，今明兩天各地大致上是多雲到晴天氣，中午過後中南部地區可能會有一些午後短暫陣雨，特別是山區要留意局部短延時豪雨的情形。

輕度颱風薔蜜目前在鵝鑾鼻東南東方1110公里海面上，未來朝西北方向再往北，朝日本方向前進。賴欣國說，預估今天或明天有機會增強到中度颱風。未來路徑，今天朝菲律賓東方海面前進，明天之後逐漸轉北、朝日本琉球海域，下周一之後逐漸往日本方向前進。

未來降雨趨勢，他說，今天還是以多雲到晴天氣為主，留意中午過後，中南部地區和中南部山區可能有短暫的午後雷陣雨，因為風向是比較偏北風的關係，所以午後發展的時候會往中南部方向帶，特別是山區可能會有短延時豪雨，明天的天氣也是類似情況。

賴欣國表示，到了下周一，薔蜜颱風距離台灣相對近的，所以迎風面的北部和宜蘭地區受到颱風外圍環流影響，有些迎風面降雨；其他地區主要以山區午後降雨為主。下周二颱風逐漸遠離，迎風面降雨就會逐漸趨緩。

他說，下周三風向逐漸轉成偏南風，所以南部地區下周三之後會有迎風降雨出現，北部、宜花、各地山區則是要留意午後短暫降雨情況。後期天氣愈來愈不穩定，下周五受到低壓帶影響，南部地區一整天不定時降雨，其他地區中午過後留意午後短暫陣雨。

溫度趨勢，賴欣國表示，今天到下周二風場吹微弱的東北風，所以各地溫度沒有前幾天來得高，北部30至32度左右，中南部地區還是會有32至34度，特別是南部內陸地區還是會有局部36度左右高溫。下周三之後，環境開始吹比較溫暖的南風，所以各地溫度都會比較明顯上升，高溫範圍也會明顯增多。

賴欣國表示，今天中南部地區留意午後短暫陣雨，特別是在山區可能有局部短延時豪雨的情況。下周一北部和宜蘭受到颱風的外圍環流影響，有些局部短暫陣雨。下周二之後，整體降雨逐漸趨緩。下周三開始吹偏南風，南部地區逐漸有降雨情況。後期因低壓帶移入，所以各地天氣會愈來愈不穩定，午後降雨範圍也會增加。

薔蜜颱風明天、下周一距離台灣相對近，賴欣國表示，沿海地區留意比較強的陣風和大浪，周日至下周三基隆北海岸、東半部地區、馬祖沿海留意長浪的現象發生。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供