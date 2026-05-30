深入花東縱谷末端醫療不足鄉鎮 肝基會赴玉里鎮助逾200居民免費篩肝炎

肝病防治學術基金會（肝基會）深入健保醫療資源不足鄉鎮地區，協助民眾揪出潛在疾病、守護肝臟健康，歷年來累計服務逾25萬人次，今天赴花東交界處的花蓮縣玉里鎮，與當地衛生所合作舉辦「今年超了沒」免費抽血癌篩腹部超音波活動，同時提供成人健檢、四癌篩檢等整合式篩檢服務，共計服務超過200位民眾。

肝基會鎖定健保醫療資源不足鄉鎮，交通不便的山地與離島地區，及缺乏醫院診所、無法提供腹部超音波篩檢的鄉鎮，推動免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，玉里鎮位於花東縱谷南端，因地處偏遠，居民長年面臨就醫不便挑戰，為政府公告全台健保資源不足的84鄉鎮之一，在地居民健康防線需更多資源挹注。

肝基會指出，花蓮門諾醫院胃腸內科主任鄭穆良熱心相助，擔任本次腹部超音波篩檢負責醫師，為30歲以上村民提供完整免費健檢服務，項目涵蓋肝病抽血檢測、癌症腫瘤指數檢查，以及針對肝、膽、胰、脾、腎的全方位腹部超音波檢查，現場由專業護理人員解說檢查結果，讓民眾第一時間充分了解自身健康狀況，如需轉診亦提供後續就醫諮詢與轉介服務。

針對弱勢族群，肝基會提供健保未給付項目醫療經費補助，盼確保鄉親不因距離遙遠或經濟因素，延誤治療時機。玉里鎮衛生所主任曹郁文指出，健康是走長遠路的本錢，身為第一線醫療人員，需主動出擊才能守護鄉親健康，肝基會團隊將腹部超音波、肝炎篩檢送進玉里，幫助居民早期發現、早期治療，守護「家的幸福」。

曹郁文提醒，除慢性病與癌症預防，增強自身免疫力同樣關鍵，提醒符合資格的民眾，務必定期接種流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，為身體築起完整的防護網，玉里衛生所持續深耕在地，固定於每周二及周四下午在193線上提供巡迴醫療，盼將溫暖與醫療送進部落。