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冷氣開整晚還睡不好？醫師曝「關鍵1原因」：身體根本沒降溫

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師指出，冷氣溫度如果設定過低，身體反而會啟動產熱機制，同樣會影響睡眠穩定性。 圖／ingimage
黃軒醫師指出，冷氣溫度如果設定過低，身體反而會啟動產熱機制，同樣會影響睡眠穩定性。 圖／ingimage

夏季氣溫節節攀升，不少民眾習慣開冷氣入睡，但臨床卻發現，愈來愈多人出現「明明很累卻睡不著」的困擾，甚至半夜反覆醒來，在冷氣太冷與關掉太熱之間不斷切換。重症科醫師黃軒指出，這類情況的關鍵不一定在心理壓力，而可能是身體沒有順利完成降溫，導致睡眠品質下降。

黃軒在臉書發文說明，當環境溫度過高時，身體無法有效散熱，大腦會持續維持在半清醒的警戒狀態，使心率偏高、微血管收縮，就像電腦過熱後持續啟動散熱系統，難以進入休息模式。相反地，如果冷氣溫度設定過低，身體反而會啟動產熱機制，同樣影響睡眠穩定性。

根據睡眠醫學研究共識，大腦進入深層睡眠的關鍵，在於核心體溫能否自然下降，而非單純依賴低溫環境。一般成人建議睡眠環境維持在16至20度之間，有助於進入深層睡眠；老年人則以20至25度較為適宜，因體溫調節能力較弱。若溫度過高，夜間醒來次數與淺眠比例都會增加；但若冷到發抖，也會造成肌肉緊繃與心率上升，反而影響睡眠品質。

除了調整室溫外，研究也指出睡前洗溫水澡有助於改善睡眠品質。根據刊登於《Sleep Medicine Reviews》的系統性回顧分析，在睡前1至2小時，以約40至42.5度溫水淋浴或泡澡10分鐘以上，可提升睡眠效率、幫助更快入睡，平均甚至可縮短入睡時間約10分鐘，最佳時間點約為睡前90分鐘。

研究也補充，透過溫水澡使體表血管擴張，有助於核心體溫在入睡前自然下降，進一步促進身體進入睡眠狀態。此外，睡前1小時若進行劇烈運動，可能使體溫升高，延後入睡時間，因此建議避免。

黃軒強調，睡眠並非依靠意志力，而是生理機制的結果，只要掌握體溫調節節奏，就能大幅改善入睡困難與夜間易醒的問題。

睡眠品質 冷氣

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