夏天昏沉沒精神？營養師曝「7種排濕蔬菜」補水分又有飽足感

近期高溫持續，不少人即使待在冷氣房裡，仍覺得身體悶熱、昏沉，甚至出現食慾不振、腹脹等狀況。營養師陳珮淳表示，夏天除了氣溫高，若經常攝取炸物、甜食、重口味餐點，又缺乏蔬菜與水分補充，容易讓身體感到沉重不適。想擺脫濕熱黏膩感，不妨從日常飲食著手，多補充高水分、高纖維的蔬菜。

陳珮淳在臉書粉專指出，許多人到了夏天容易出現早上起床仍昏昏欲睡、胃口變差卻特別想喝含糖飲料，或是身體感覺悶悶重重的情況。從營養學角度來看，高溫高濕會增加流汗量，若又大量飲用冰飲、手搖飲，並攝取過多油炸及重鹹食物，可能讓飲食結構失衡，進一步影響身體舒適感。

她說明，夏天流汗不只會流失水分，也會帶走鉀、鎂等礦物質。若只靠冰飲解渴，卻忽略蔬菜攝取，身體容易感到疲倦、沒精神。因此建議多吃富含水分、膳食纖維與礦物質的蔬菜，幫助補充日常所需營養，讓身體維持較輕盈的狀態。

在眾多蔬菜中，冬瓜、小黃瓜、絲瓜及牛番茄都是適合夏季食用的選擇。冬瓜水分含量高，口感清爽，也含有鉀；小黃瓜則富含水分、維生素C及膳食纖維，適合作為日常配菜。絲瓜質地柔軟、含水量高，對於夏天胃口較差的人來說相當適合；牛番茄除了含有鉀與維生素C，還富含茄紅素，有助讓餐盤更加清爽豐富。

此外，綠豆芽、茭白筍與竹筍也是營養師推薦的夏季蔬菜。這類食材普遍具有低熱量、高纖維的特性，不僅能增加飽足感，也能為飲食增添爽脆口感。其中綠豆芽含有維生素C與膳食纖維，茭白筍及竹筍則富含鉀與膳食纖維，適合作為夏日餐桌上的清爽選擇。

不過陳珮淳也提醒，所謂的「排濕蔬菜」並非只靠單一食材就能改善身體狀況，平時仍應均衡飲食。建議搭配豆腐、雞蛋、雞胸肉、魚肉或毛豆等優質蛋白質一起食用，同時減少高油、高糖及重鹹食物攝取。若將蔬菜製作成涼拌或冷盤料理，不僅更容易入口，也能在炎炎夏日中吃得清爽又有飽足感。