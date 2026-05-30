香港食安中心揪2款礦泉水含腸道鏈球菌恐害嘔吐 食藥署籲避免購買食用

香港食安中心昨天發布食品回收警訊，英國瑪莎百貨（Marks & Spencer）及韓國樂天（LOTTE）二款瓶裝水檢出微量腸道鏈球菌，恐引發免疫力低下民眾遭感染，出現噁心、嘔吐、發燒等症狀，要求全面禁售並啟動下架回收。對此，我國衛福部食藥署指出，國內近3年並無相關產品輸入報驗紀錄，建議民眾如赴香港旅遊，應避免購買及食用問題食品。

根據香港食安中心資料，二款礦泉水分別為瑪莎百貨旗下產品「Still Scottish Mountain Water 」750毫升瓶裝水，效期至2026年12月，及樂天旗下產品「ICIS Natural Mineral Water 8.0」2公升瓶裝水，效期至2027年9月22日，檢出微量腸道鏈球菌1 CFU/250mL，而進行下架回收，有關經銷商亦正對受影響批次產品進行自願回收。

香港食安中心指出，腸道鏈球菌是一種普遍存在於人類和動物腸道內的細菌，一般而言對健康人士構成的風險較低，但部分菌株可能導致免疫力較弱的人士出現感染，呼籲其市民應停止飲用受影響批次的天然礦泉水，如飲用有關產品後身體不適，例如出現噁心、嘔吐、腹瀉或發燒等症狀，應盡快求醫。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，經查該署邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），以關鍵字「Scottish」及「ICIS」搜尋中、英文品名、「Spencer」搜尋製造廠及品牌，自112年5月29日，至115年5月28日止，近3年均無符合案內產品之輸入報驗紀錄，民眾如赴香港旅遊，應避免購買及食用問題食品，業者應避免輸入疑慮產品。

廖姿婷說，食品業者若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品之販售或使用，若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署。